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Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию
Источник материала: СТВ
В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно целиком и полностью погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До Рождества остались считанные дни, и в маленьких домиках кипит работа: эльфы сортируют письма, упаковывают подарки и готовят сани волшебника к длительной поездке.
Ежегодно в резиденцию Санты поступает до полумиллиона посланий, и на каждое нужно ответить. Когда подарки будут упакованы в мешок, Санта погрузит его в сани и отправится в кругосветное путешествие.
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В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно...
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