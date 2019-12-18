ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

19.12.2019 17:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно целиком и полностью погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

До Рождества остались считанные дни, и в маленьких домиках кипит работа: эльфы сортируют письма, упаковывают подарки и готовят сани волшебника к длительной поездке.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

Ежегодно в резиденцию Санты поступает до полумиллиона посланий, и на каждое нужно ответить. Когда подарки будут упакованы в мешок, Санта погрузит его в сани и отправится в кругосветное путешествие.

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика