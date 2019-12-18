Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию

Источник материала: СТВ

В Лапландии установилась по-настоящему зимняя погода. Этим не преминули воспользоваться тысячи туристов, наводнившие родину Санта-Клауса. Именно здесь можно целиком и полностью погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





До Рождества остались считанные дни, и в маленьких домиках кипит работа: эльфы сортируют письма, упаковывают подарки и готовят сани волшебника к длительной поездке.





Ежегодно в резиденцию Санты поступает до полумиллиона посланий, и на каждое нужно ответить. Когда подарки будут упакованы в мешок, Санта погрузит его в сани и отправится в кругосветное путешествие.







