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На сколько дорожает проезд в городском и пригородном транспорте Минска
Источник материала: Myfin
Предусматривается, что проезд в наземном транспорте и в метро подорожает на 5 копеек, передает БЕЛТА.
На пригородных маршрутах стоимость проезда за каждый километр повышается на 2 копейки.
Один талон на проезд на обычных и скоростных маршрутах наземного транспорта столицы составит 65 копеек, жетона в метро - 70 копеек.
Аналогично подорожает провоз ручной клади в наземном транспорте и метро – до 65 и 70 копеек соответственно.
Источник: Myfin.by
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