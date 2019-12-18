На сколько дорожает проезд в городском и пригородном транспорте Минска

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Предусматривается, что проезд в наземном транспорте и в метро подорожает на 5 копеек, передает БЕЛТА.

На пригородных маршрутах стоимость проезда за каждый километр повышается на 2 копейки.

Один талон на проезд на обычных и скоростных маршрутах наземного транспорта столицы составит 65 копеек, жетона в метро - 70 копеек.

Аналогично подорожает провоз ручной клади в наземном транспорте и метро – до 65 и 70 копеек соответственно.