«Финансирование и стабильность». Что Financial Times написал про беларуское IT

Источник материала: KYKY

Международная деловая газета, главный офис которой находится в Лондоне, Financial Times написала про беларускую IT-отрасль – ее успехи и проблемы, которые мешают этой отрасли развиваться в нашей стране. Назвали статью так: «Финансирование и стабильность являются ключом к росту IT в Беларуси» . Публикацию заметил dev.by, а мы публикуем самое главное из нее.

Сначала про хорошее

Издание отметило, что беларусы одарены в STEM-науках и известны в сфере технологий и искусственного интеллекта. А затем перечислило самые известные беларуские стартапы – Viber, MSQRD, AI Matter, которые покупают мировые гиганты вроде Facebook и Google. Помимо стартапов, заметило издание, в Беларуси есть широко известные компании: разработчик софта EPAM оценивается в $11,5 млрд, среди его клиентов — Facebook, Bank of America и Thomson Reuters.

Не забыли в деловой газете и про ПВТ: рост IT-отрасли во многом обусловлен созданием в 2005 году в Минске ПВТ. Он предусматривает льготные условия работы для вступающих компаний, целью которых было победить проблему оттока ценных кадров. Издание уточняет: что поддержка отрасли государством обеспечила возможности для сотен стартапов. В прошлом году доля технологического сектора в ВВП составила 5,5%, а за ближайшие 4 года может добраться до 10%.

Издание пишет: трудоустраиваться в Беларусь приезжают граждане России, Украины и Казахстана. Они составляют 4% от всех 55 тысяч сотрудников ПВТ. Их средняя зарплата — $2200 в месяц, что в четыре раза больше, чем в среднем по стране. И приводит слова представителя ПВТ Кирилла Залесского – сегодня, спустя 14 лет, тенденция «утечки мозгов» как таковая не наблюдается. Более того, на родину возвращаются белорусы, уехавшие 10-15 лет назад.

Также издание отмечает, что свою роль в развитии IT сыграли налоговые льготы, поддержка криптовалют и блокчейна, а также упрощённый порядок найма иностранных сотрудников в Парке. Сейчас в нём около 700 компаний-резидентов — их численность более чем утроилась с 2017 года. А прибыль Парка от экспорта в 2018-м достигла $1,4 млрд — почти на 40% больше в годовом соотношении.

А теперь про все плохое

Издание взяло комментарии у беларусов. «Беларуси не хватает серийных предпринимателей. Рынок остро нуждается в инвестициях. В России и Украине много бизнес-ангелов, в Беларуси их меньше. [Стартапам в Беларуси] не хватает финансирования на ранних стадиях», — приводит газета слова Александра Чекана, партнёра венчурного фонда Haxus, который вкладывает в стартапы на начальных этапах.

Притоку инвестиций препятствуют геополитические риски, считает Дарья Мински, партнёр Damn Ventures. Компания ориентирована на стартапы в постсоветских странах, которых обходят стороной инвесторы и США. Инвесторы опасаются рисков, сопряжённых с политической нестабильностью, говорит она: никто не хочет вкладывать в интеллектуальную собственность в Беларуси, Украине и России. Кроме того, в отношении Беларуси действуют санкции западных государств, связанные с нарушениями прав человека, отмечает FT.

Перспективы ИТ в Беларуси зависят от дальнейшей поддержки правительства, а также геополитической ситуации, заключает издание. Вместе с тем, мировой успех такого стартапа, как Flo, говорит о том, что Беларусь способна создавать благоприятные условия для ИТ.