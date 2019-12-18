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"Это люди, которые уверовали в свою безнаказанность" Почему молчит Следственный комитет?
Источник материала: Партизан
Почему нет оперативной реакции? Ждут, как прокомментирует эту тему Александр Лукашенко? Ждут отмашки возобновить расследование уголовных дел?
- В Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что любое сообщение о преступлении является основанием для возбуждения уголовного дела, - говорит «Белорусскому партизану" правозащитник Олег Волчек. – Было много разных зацепок и свидетельств, но впервые появился человек, который говорит об этих преступлениях от первого лица.
Я тоже удивлен, что нет пресс-конференции, нет реакции Следственного комитета, Генеральной прокуратуры.
А обвинения ведь выставлены очень серьезные. Фактически Юрий Гаравский обвинил белорусскую власть в преступлениях против человечности. Из слов Гаравского ясно видно, что заказ на убийства отдавали чиновники самого высокого уровня.
Безусловно, сегодня все ждут реакции белорусских властей. И такое долгое молчание – это удар, в том числе, и по имиджу страны. Тема разошлась очень широко! Я знаю, что в отдельных государствах уже парламентарии обсуждают эту тему, потому что их волнует, что в Европе находится серьезный свидетель и соучастник тяжких преступлений.
А белорусские депутаты, кстати, тоже молчат.
Все ждут, видимо, пока выскажется Александр Лукашенко. И тогда уже начнут и прокуроры, и депутаты якобы свое мнение будут транслировать.
Сегодня эта тему обсуждают все без исключения. И молчание – в данном случае это или растерянность или признание вины.
Власть знает, что случилось с Захаренко, Гончаром, Красовским и Завадским. Но, видимо, не знает, как сегодня комментировать эту тему. Первые ответы того же Дмитрия Павличенко были очень неуклюжими. И на это тоже надо как-то реагировать!
В любой другой стране уже на второй день собрали бы консилиум правоохранительных органов, обратились бы за содействием в Интерпол или к правоохранителям той страны, где сейчас находится важный свидетель, выехали бы туда, опросили его. И, безусловно, сделали бы какое-то заявление для общественности.
«Белорусский партизан" поговорил с одним из бывших следователей, который некоторое время занимался расследованием дел о громких исчезновениях.
- В принципе, ничего нового Юрий Гаравский не сказал, - говорит человек, не понаслышке знакомый с материалами уголовных дел и попросивший не упоминать его имя в прессе. – Хотя даже для меня новой деталью стало, например, то, что у Виктора Гончара не было нескольких пальцев на одной ноге…
- Как должен действовать Следственный комитет после признаний Гаравского?
- Однозначно должны возобновить следствие и хотя бы проверить его показания. Ведь он называет конкретные фамилии СОБРовцев, которые участвовали в убийствах. Нужно их опросить, проверить, где они были на тот момент. Хотя бы элементарная видимость работы должна быть!
И, честно говоря, я не понимаю, почему Следственный комитет так долго молчит. В любой другой стране уже давно созвали бы какую-то пресс-конференцию, что-то сказали публике. А тут тишина полная! Чего ждут?
Думаю, реальных доказательств гораздо больше, чем знает и чем озвучил Гаравский. Просто они ждут своего часа.
- Как вы, профессиональный следователь, можете объяснить, что, например, Дмитрий Павличенко вначале одно говорил про Гаравского, а затем другое?
- На мой взгляд, ничего удивительного здесь нет. Это люди, которые уверовали в свою безнаказанность. Он и ведет себя как царь. Потому что так привык…
- Гаравскому придется нести уголовную ответственность за содеянное?
- Если ему дадут в Германии политическое убежище, то, понятное дело, Беларуси его не выдадут. А как они там будут расследовать это дело… Это убийство, преступление против человечности. Могут и там возбудить дело, расследовать. Но как все будет на практике – трудно сказать.
Поживем – увидим!
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Прошло четыре дня со дня разоблачительных признаний Юрия Гаравского. А Следственный комитет и Генеральная прокуратура молчат, как будто ничего не случилось.
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