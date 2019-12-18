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Контактная группа по Украине не договорилась о пленных

19.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контактная группа по Украине не сумела договориться об обмене пленными, передает телеканал «МИР 24».

«Стороны очень внимательно обсуждали и вопрос обмена удерживаемыми. Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом до конца года и тем самым воплотить в жизнь решение нормандского саммита. Предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать эти ожидания», – сказал Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине.

«Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений, достигнутых на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия», – добавил Сайдик.

Переговоры длились намного дольше обычного, рабочие группы заседали семь часов, но прийти к соглашению и обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца этого года не удалось. 

Мартин Сайдик также рассказал, что начато обсуждение трех новых участков разведения на линии соприкосновения.

Это последнее заседание, в котором Мартин Сайдик принимал участие в качестве сопредседателя ОБСЕ. В этой должности он работал с 2015 года. Преемником Сайдика станет швейцарский дипломат Хайди Грау.



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Переговоры длились дольше обычного, но прийти к соглашению и обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» не удалось.
 
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