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ЕС официально одобрил продление экономических санкций против России

19.12.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Европейского Союза в четверг официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза в четверг.

"Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.


Далее формальное решение должно быть опубликовано в "Официальном вестнике" ЕС, после чего оно вступит в силу.

Срок действия нынешних санкций, которые были продолжены 27 июня нынешнего года, заканчивается 31 января 2020 года.

Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.
 
 
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Совет Европейского Союза в четверг официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против...
 
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