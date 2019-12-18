Белорусские госорганы переходят на «облако»

Источник материала: Аргументы и факты

16 декабря был подписан Указ № 461 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (Указ №461), которым внесены изменения в Указ Президент Республики Беларусь от 23 января 2014 года №46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» (Указ №46). Документ уточняет концепцию следующего этапа перехода государственных органов и организаций Беларуси на использование технологий облачных вычислений («Государственное облако»).

Первоначально переход государственного сектора в «облако» осуществлялся на основе Указа №46 и включил в себя следующие ключевые этапы:

СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка beCloud) на базе Республиканского центра обработки данных создало республиканскую платформу (РП) на основе технологий облачных вычислений для дальнейшего размещения программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем всех государственных органов и иных организаций.

Инфраструктурный оператор beCloud запустил первый защищенный облачный сервис Беларуси, аттестованный по требованиям стандартов к комплексным системам защиты информации. Аттестация подтверждает высокие показатели отказоустойчивости, доступности и защиты от внешних угроз для услуг категории IaaS («инфраструктура как сервис») и позволяет размещать информационные системы, обрабатывающие следующие типы данных:

общедоступные данные; информацию о частной жизни физического лица и персональные данные; информацию, составляющую коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; информацию из дел об административных правонарушениях, материалов и уголовных дел органов уголовного преследования; врачебную тайну, налоговую тайну, адвокатскую тайну, данные интеллектуальной собственности, коммерческую тайну.

Кроме того, пользователям доступны ключевые продукты РП и центра обработки данных – Сolocation, защищенный хостинг, доступ к лицензионному ПО и обновлениям ведущих разработчиков программного обеспечения.

Более 400 госорганов и организаций уже осуществили поэтапный переход на использование РП. Среди них – Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Минский городской исполнительный комитет, Министерство юстиции, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и другие.

В Указе №461 уточнена концепция перехода государственных органов и организаций на РП. Концепция учитывает положительный международный опыт, а также практику взаимодействия beCloud с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных. Фактически, со вступлением Указа в силу начинается следующий, более интенсивный и четко планируемый, этап перехода государственного сектора на РП.

«Работа с государственным сектором является приоритетным направлением деятельности нашей компании в соответствии с задачами, поставленными Президентом Беларуси. Основой цифровой трансформации данного сектора выступают облачные решения. На сегодня «Государственное облако» используют уже более 400 организаций. По их опыту мы видим, что РП значительно повышает уровень надежности и безопасности работы информационных систем наших государственных заказчиков, позволяет экономить расходы на информационные технологии, избегать вероятных рисков. С 2020 года мы ожидаем ещё более массовый переход организаций на Республиканскую облачную платформу, законодательные изменения способствуют процессу цифровой трансформации. В связи с этим, уже в середине 2020 года будет введен в эксплуатацию второй модуль Республиканского центра обработки данных, что вдвое увеличит текущую мощность», – отметил Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии».

Реализация Указа №461 будет состоять из следующих этапов:

До 1 мая 2020 года Совет Министров Республики Беларусь по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь утвердит Методику оценки и принятия решения о целесообразности размещения программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) государственных организаций на ресурсах РЦОД и/или республиканской платформы. До 1 июля ежегодно Совет Министров Республики Беларусь по согласованию с beCloud утверждает планы-графики поэтапного перехода государственных организаций на использование технологий облачных вычислений.