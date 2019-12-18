ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: сотрудники ГАИ будут более доброжелательны и меньше штрафовать

19.12.2019 18:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю. В основе — доброжелательный подход к нарушителям и понимание со стороны граждан необходимости соблюдения ПДД, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В МВД отметили, что меры административного реагирования никто не исключает. Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечания — метод беседы вряд ли на него подействует. ГАИ однозначно будет составлять административные протоколы за серьезные правонарушения, которые связаны с безопасностью граждан: управление авто в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный, непропуск пешехода и другие.

— Министр рекомендовал сотрудникам ГАИ использовать данную форму работы. Они продолжат контролировать дорожную безопасность в рамках действующего законодательства, — сообщила Ольга Чемоданова.

Лукашенко собрал совещание по «административке»: За палочно-галочную систему по штрафам — сажать в тюрьму

Также в течение ближайшего времени будет проведена ревизия дорожных знаков, в том числе тех, которые ограничивают максимальную скорость движения.

— Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости, — сообщил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в течение ближайшего времени будет проведена ревизия дорожных знаков, в том числе тех, которые ограничивают максимальную скорость движения.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС официально одобрил продление экономических санкций против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика