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Единая городская служба контроля парковок появится в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всё под контролем. В столице появится единая городская служба, которая будет следить за всеми городскими парковками, в том числе и во дворах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего в Минске 55 платных парковок на более чем 4 тысячи мест. Больше всего – в центре. Однако не все автомобилисты соблюдают правила и платят за место на стоянках.
Ожидается, что новая система контроля заработает в 2020 году.
Подробнее – в видеоматериале
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Новости Беларуси. Всё под контролем. В столице появится единая городская служба, которая будет следить за всеми городскими парковками, в том числе и во...
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