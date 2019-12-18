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Грибы из Калинковичского района превысили радиационную норму в 36 раз

19.12.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Загрязненные радиацией грибы в ноябре были обнаружены в девяти районах Гомельской области. Об этом говорится в сообщении о результатах проверки, которую провели специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты исследовали 1194 пробы пищевых продуктов по заявкам населения. Превышение радионуклидов выявлено в 16 случаях (1,3%), пишет заведующая отделением радиационной гигиены Алла Буздалкина, передает "Еврорадио".


Радиационное загрязнение выявили в 15 пробах свежих грибов и продуктов их переработки (зеленки, сыроежки, опята, маслята) в Брагинском, Ветковском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Рогачевском и Чечерском районах. Причем грибы из Калинковичского района превысили норму по содержанию радиоактивного цезия в 36 раз — 13 349 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг.

Также высокое содержание цезия и стронция показала проба сушеных грибов из Лельчицкого района — 4200 Бк/кг, при нормативе в 2500 Бк/кг.

Пробы воды превышения нормы не показали.
 
 
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Загрязненные радиацией грибы в ноябре были обнаружены в девяти районах Гомельской области. Об этом говорится в сообщении о результатах проверки, которую провели...
 
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