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Кочанова: Беларусь будет вести диалог с РФ на равноправных началах

19.12.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь в переговорах с Россией рассчитывает на взаимодействие на равноправных началах.

Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова 19 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.

На 20 декабря в Санкт-Петербурге назначены переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по поводу дальнейшей интеграции между Беларусью и Россией.

Комментируя переговоры, Кочанова, которая до недавнего времени возглавляла Администрацию президента, заявила: "В диалоге с российской стороной Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие, и самое главное — на равноправных началах. На этом постоянно акцентирует внимание президент Беларуси Александр Лукашенко".


Интеграция Беларуси и России, по ее словам, должна идти с учетом национальных интересов. "Главное — это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без исключений и ограничений", — пояснила Кочанова.

В 2020 году Беларусь будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. По словам спикера Совета Республики, действия нашей страны будут направлены "на реализацию четырех основных свобод объединения: передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".
 
 
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Беларусь в переговорах с Россией рассчитывает на взаимодействие на равноправных началах.
 
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