Карбалевич: Путин и Лукашенко завтра вряд ли о чем-то договорятся

Сегодня на пресс-конференции Путин озвучил условия «углубленной интеграции» , а следовательно, и дальнейшего субсидирования Беларуси. Стержневым пунктом является создание наднациональных органов. , а следовательно, и дальнейшего субсидирования Беларуси. Стержневым пунктом является создание наднациональных органов.





Заявления российского руководителя прокомментировал "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.





- Путин повторил то, что год назад заявил Медведев в Бресте – тот самый ультиматум, о котором писали все. Только в том случае, когда Беларусь согласится на создание "союзного государства", Россия будет оказывать экономическую помощь.





Фактически Путин повторил тезисы годовой давности. Хотя за прошедшее время произошло многое: стороны отказались от создания наднациональных органов, от политического объединения, договорились только об унификации экономической политики, экономического законодательства.





А тут Путин снова заговорил про наднациональные органы и реализацию союзного договора. Как раз в договоре о создании "союзного государства" речь идет о создании наднациональных органов.





Что это означает на практике – сложно сказать, потому что на нынешнем этапе

переговоров речи об наднациональных органах не ведется ни одной из сторон. Возможно, Путин высказал некие теоретические вещи, возможно, повторил то, что говорил Лукашенко во время переговоров. Но его заявления противоречат повестке дня двусторонних переговоров.





- Возможно, Путин озвучил повестку дня завтрашних переговоров с Лукашенко?





- Не думаю, что завтра удастся о чем-то договориться и даже вообще серьезно переговорить: Путину и Лукашенко для серьезных дебатов нужно не меньше пяти часов. Да и то в результате никак не могут договориться. А тут, на полях двух саммитов, вряд ли найдется время для серьезного разговора.





Во всяком случае – завтра. Ведь и Лукашенко говорил: придется встречаться еще несколько раз. Думаю, завтра вряд ли будут достигнуты конкретные результаты, переговоры и торг продолжатся, причем не только до конца этого года, но и в следующем году.









- Но наднациональные органы неприемлемы для официального Минска?





-Для белорусской стороны на данном этапе такая постановка вопроса абсолютно неприемлема.