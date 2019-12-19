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Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

В регионе работают только два детских дома. В приоритете создание домов семейного типа

К этой встречи ребята готовились – писали сценарий новогоднего представления, шили праздничные костюмы, украшали коридоры, комнаты и залы. Всего в Понемуньском детском доме в Гродно воспитывают 48 детей, оставшихся без родителей. И все, от трехлетних малышей до уже взрослых ребят, мечтают о празднике, загадывают желания и с нетерпением ждут погружения в волшебную атмосферу Нового года.
 
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

 

Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

 Это  всегда теплый, добрый праздник, – сказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, – и в то же время очень насыщенный, наполненный множеством событий. Одно из таких – республиканская благотворительная акция «Наши дети». Сегодня хотелось бы поздравить ребят, которым особенно нужны забота и внимание, подарить им частичку нашего тепла, помочь почувствовать себя такими же счастливыми, как и те дети, что живут в настоящих семьях. Воспитывать ребят, оставшихся без родительского попечения, всегда непросто. Мы пристально следим за жизнью Понемуньского детского дома. Здесь работают высококвалифицированные педагоги, которые преданы своему делу и с большой ответственностью подходят к детям с такой непростой судьбой.

В регионе сегодня работают только два детских дома. По словам председателя облисполкома, на Гродненщине взят курс на создание детских домов семейного типа. Таких на Гродненщине уже 26. В скором времени в Гродно будет открыт еще один. И этот формат заботы о детях-сиротах планируется продвигать в будущем.
 
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

 

Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

 Для детей у нас создаются максимально комфортные условия, — рассказала директор Понемуньского детского дома Нелли Стрелковская. – В доме живет много родных братьев и сестер. Их мы стараемся поселить всегда рядышком, чтобы старшие могли приглядывать за младшими. Ребята учатся в городских школах, ходят на все возможные кружки и дополнительные занятия, малыши посещают дошкольные учреждения. Одним словом наши воспитанники имеют все возможности для полноценного интеллектуального и творческого развития.

 
Поздравить ребят с наступающими праздниками вместе с председателем облисполкома пришли и другие многочисленные гости, в числе которых заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, представители РУП «Гродноавтодор», УП «Гроднооблгаз», профсоюзных организаций. Они привезли с собой много подарков.
 
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
 
– Сложно сказать, о каком подарке я мечтаю, кажется, что у меня все есть, – поделилась одна из воспитанниц Екатерина Козел. – Разве что всегда хотелось бы сохранять в себе веру в чудеса. У меня есть две старшие сестры и патронатный воспитатель. Это моя семья, и встретить свой любимый праздник я хочу рядом с ними.
 

К слову, новогодняя благотворительная акция «Наши дети» продлится до 10 января. Ее участниками традиционно станут представители органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, бизнесмены. Без внимания не останутся интернаты и детские дома семейного типа, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы, опекунские и приемные семьи.

 
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома
Председатель облисполкома Владимир Кравцов в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В регионе работают только два детских дома. В приоритете создание домов семейного типа К этой встречи ребята готовились – писали сценарий новогоднего...
 
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