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Проезд в общественном транспорте Минска подорожает на 5 копеек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает. Вслед за регионами, цена на одну поездку вырастет на 5 копеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Таким образом, один талончик на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 65 копеек, а жетон в метро – 70. Ожидается, что проездные билеты подорожают в среднем на 10 %.
В итоге в 2020 году минчане будут возмещать примерно две трети стоимости затрат на проезд в общественном транспорте.
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Новости Беларуси. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает. Вслед за регионами, цена на одну поездку вырастет на 5 копеек, сообщили в программе...
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