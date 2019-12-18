Проезд в общественном транспорте Минска подорожает на 5 копеек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает. Вслед за регионами, цена на одну поездку вырастет на 5 копеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таким образом, один талончик на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 65 копеек, а жетон в метро – 70. Ожидается, что проездные билеты подорожают в среднем на 10 %.





В итоге в 2020 году минчане будут возмещать примерно две трети стоимости затрат на проезд в общественном транспорте.