Сивицкий: Конечная цель Путина – превращение Беларуси в нечто вроде Южной Осетии

Арсений Сивицкий прокомментировал «Белорусскому партизану» слова Владимира Путина о невозможности дотировать нашу страну без создания наднациональных органов . Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийпрокомментировал «Белорусскому партизану»





- Как следует оценивать заявление Путина?





- Российский президент в очередной раз повторил так называемый интеграционный ультиматум. Напомню, его суть заключается в том, что Беларусь может сохранить преференциальные режимы торговли с Россией и поставок российских энергоресурсов, а также доступ к финансовой поддержке только в случае углубления интеграции в соответствии с договором о создании "союзного государства" 1999 года.





Сам по себе кремлевский ультиматум является формой давления, он также поддерживается вполне практическими шагами со стороны России: ограничением доступа на свой рынок для белорусских сельскохозяйственных и промышленных предприятий, снижением скидок на нефть и газ, заморозкой финансовой поддержки.





Последнее недавно побудило Минск обратиться за помощью к Китаю, чтобы рефинансировать долги перед российским правительством.





- Чем завершится встреча Лукашенко и Путина 20 декабря?





- Думаю, что такая постановка вопроса Путиным, безусловно, не устраивает официальный Минск и лично Лукашенко. Поэтому я не ожидаю никаких прорывных решений по результатам их встречи в Санкт-Петербурге.





- Какой будет цена на газ для Беларуси в 2020 году?





- На сегодня более важными переговорами являются переговоры по газовому контракту, которые намечены на самый конец года. Очевидно, что результаты этих переговоров вряд ли удовлетворят белорусскую сторону.





Позитивными итогами можно будет считать решение, которое установит для Беларуси на следующий год стоимость российского газа на прежнем уровне – в районе 127-130 долларов за тысячу кубометров.





Хотя существует риск того, что Россия может поднять эту цену, чтобы оказать дополнительное давление на белорусскую сторону.









- Что будет с интеграционными переговорами дальше?





- Для Кремля интеграционные переговоры с Минском есть, прежде всего, способ решения геополитической задачи удержания Беларуси в своей сфере влияния, а не попыткой разрешить накопившиеся торгово-экономических противоречий.





К сожалению, вынужден констатировать, что эти противоречия, скорее всего, останутся нерешенными, перейдут в следующий год и будут усиливаться. Не исключено, что в силу кардинально разных позиций Минска и Москвы это может привести к серьезному кризису в отношениях, когда Кремль станет действовать более жестко.





Тем более, что 2020 год – это год президентских выборов в Беларуси.





- Какова конечная цель России в отношениях с Беларусью?





- Конечная цель РФ – это, по сути, превращение Беларуси в своего рода Южную Осетию. Квазигосударство, которое сохраняет символические атрибуты независимости, но де-факто является юрисдикцией Российской Федерации, где действуют российские законы, ходит российская валюта , силовой аппарат и вооруженные силы подчиняются Кремлю и т.д.





- Еще год назад Москва выставила интеграционный ультиматум, почему Минск все еще участвует в переговорах?





- Дело в том, что Минск и Москва по-разному воспринимают интеграционные переговоры и ставят разные цели в них. Для Минска переговоры – это попытка приблизить запуск единого рынка финансов, услуг, капитала, рабочей силы, создание которого запланировано в Евразийском экономическом союзе к 2025 году.





Приблизить хотя бы на один-два-три года.





Но как бы Минск не старался, Беларусь не сможет сохранить преференциальные режимы – даже когда единый рынок ЕАЭС будет запущен. Сейчас Россия уравнивает внутренние цены на энергоносители с экспортными, эта скидка исчерпается к 2025 году – никакие единые рынки не смогут это предотвратить.





Для Беларуси это означает повышение цен на энергоносители до рыночных.





Думаю, когда официальный Минск окончательно осознает невозможность сохранения нынешнего статус-кво (сохранение и преференций, и независимости), то белорусская сторона перестанет публично ставить вопрос о дотациях и начнет активно диверсифицировать свою внешнюю политику и экономические связи, станет проводить реформы.









Это единственно возможный, но адекватный ответ на те вызовы, которые сегодня исходят от Кремля.