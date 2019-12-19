Постоянные комиссии сформированы в Палате представителей седьмого созыва

Источник материала: Вороновская газета





Постоянные комиссии сформированы сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

В Постоянную комиссию по законодательству, председателем которой является Светлана Любецкая, вошли Ирина Довгало, Алексей Егоров, Людмила Жолнерчик, Ольга Креч, Ирина Луканская, Александр Омельянюк, Александр Сонгин, Виталий Уткин.

Членами комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту под председательством Валентина Семеняко стали Игорь Волков, Андрей Ганчук, Елена Потапова, Виктор Свилло, Светлана Шутова.

В Постоянной комиссии по национальной безопасности (председатель Олег Белоконев) утвержден следующий состав: Александр Данченко, Александр Дубов, Евгений Зайцев, Игорь Лавриненко, Марина Ленчевская, Иван Мамайко, Александр Маркевич, Игорь Мартынов.

Членами комиссии по экономической политике под руководством Леонида Брича стали Галина Лагунова, Татьяна Сайганова, Светлана Горваль, Александр Машкаров, Анатолий Насеня.

В состав комиссии по бюджету и финансам (председатель Людмила Нижевич) вошли Светлана Бартош, Петр Вабищевич, Виталий Васюков, Наталья Голуб, Юлия Мурина, Сергей Стельмашок.

В Постоянной комиссии по аграрной политике (председатель Николай Шевчук) будут работать Александр Аутко, Сергей Кравцов, Александр Левчук, Ирина Полякова.

В Постоянную комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы (председатель Николай Васильков) вошли Владимир Азаренко, Валентина Бегеба, Тамара Долгошей, Ирина Кралевич, Леонид Писаник, Павел Поконечный, Игорь Хлобукин, Жанна Чернявская.

Членами комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации (председатель Геннадий Давыдько) стали депутаты Лилия Ананич, Мария Василевич, Людмила Здорикова, Валентина Ражанец, Наталья Тарасенко.

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке (председатель Игорь Марзалюк) сформирована в следующем составе: Татьяна Автухова, Марина Васько, Андрей Злотников, Лилия Кирьяк, Сергей Клишевич, Елена Колеснева, Людмила Подлужная, Ирина Рынейская.

Членами комиссия по труду и социальным вопросам (председатель Людмила Кананович) избраны Иван Гордейчик, Анатолий Дашко, Инна Крачек, Олег Семенчук, Павел Сильченок, Жанна Стативко, Валерий Стрельченок, Ирина Супранович.

Под руководством Людмилы Макариной-Кибак в Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике будут работать Владимир Гацко, Игорь Завалей, Валентина Курсевич, Александр Масейков, Павел Михалюк, Светлана Одинцова, Игорь Тавтын, Александр Шипуло, Марина Шкроб.

В комиссию по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи (председатель Игорь Комаровский) вошли Александр Гранковский, Денис Карась, Василий Панасюк, Александр Саракач, Владимир Синяк, Андрей Струневский.

Постоянная комиссия по жилищной политике и строительству (председатель Виктор Николайкин) сформирована в составе: Евгений Адаменко, Александр Боболович, Оксана Гайдук, Василий Демидович, Вера Широкая.

В комиссию по международным делам, которую возглавляет Андрей Савиных, вошли Валерий Воронецкий, Олег Гайдукевич, Сергей Дик, Тенгиз Думбадзе, Валентина Назаренко, Ольга Петрашова, Павел Попко, Анна Старовойтова, Сергей Сыранков.

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