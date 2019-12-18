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Мининформ заблокировал 25 сайтов
Источник материала: Партизан
Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 25 сайтам. Основанием стало уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли о размещении на них ненадлежащей рекламы.
18 ресурсов поплатились за информацию о микрозаймах, а еще семь — за рекламу торговли на форексе, сообщает пресс-служба министерства.
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Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 25 сайтам. Основанием стало уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли...
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