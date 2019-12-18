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Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах
19.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова,
По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной ФСБ. Такую информацию
После этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.
— В чатах сотрудников силовых ведомств очевидцы сообщают, что погибли четыре человека, подтверждения этой информации пока нет, —
Один из нападавших выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Он продолжает отстреливаться. К зданию ФСБ на Лубянке вызвали сотрудников
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В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщает РБК. Пока число жертв неизвестно. Один источник РБК...
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