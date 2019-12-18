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Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах

19.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщает РБК. Пока число жертв неизвестно. Один источник РБК сообщает, что есть один погибший, другой утверждает, что человека ранили. Telegram-каналы Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала «112», погибли трое сотрудников ФСО. Это пока неподтвержденная информация.

Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах

По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной ФСБ. Такую информацию приводят источники РБК и «112».

После этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.

— В чатах сотрудников силовых ведомств очевидцы сообщают, что погибли четыре человека, подтверждения этой информации пока нет, — пишет Baza.

Один из нападавших выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Он продолжает отстреливаться. К зданию ФСБ на Лубянке вызвали сотрудников МЧС. Сообщается, что там пожар, передает Baza.

 
 
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  В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщает РБК. Пока число жертв неизвестно. Один источник РБК...
 
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