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Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

19.12.2019 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Срочные новости приходят из Москвы. Около здания ФСБ в центре российской столицы неизвестный открыл стрельбу из автомата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

Как сообщили в Федеральной службе безопасности, нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. По некоторым данным, есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

Движение в районе Большой Лубянки сейчас перекрыто. В городе введён план «Сирена». 

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Новости России. Срочные новости приходят из Москвы. Около здания ФСБ в центре российской столицы неизвестный открыл стрельбу из автомата, сообщили в программе...
 
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