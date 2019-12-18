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Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке
Источник материала: СТВ
Новости России. Срочные новости приходят из Москвы. Около здания ФСБ в центре российской столицы неизвестный открыл стрельбу из автомата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, нападавший нейтрализован, его личность устанавливается. По некоторым данным, есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.
Движение в районе Большой Лубянки сейчас перекрыто. В городе введён план «Сирена».
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Новости России. Срочные новости приходят из Москвы. Около здания ФСБ в центре российской столицы неизвестный открыл стрельбу из автомата, сообщили в программе...
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