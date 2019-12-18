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«Создаем атмосферу европейской площади». Как выглядит новая модная ярмарка на Кальварийской

19.12.2019 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Art Arena — это новое пространство, которое вот-вот откроется на бывшей заводской территории на Кальварийской. Перед Новым годом там будет праздничный фудкорт и сувенирные лавки. TUT.BY посмотрел, как новое место выглядит уже сейчас.

Адрес новой площадки с фудкортом и развлечениями — Кальварийская, 21. Организаторы обещали открыть модную локацию в европейском стиле, которая стартует новогодними гуляньями.

Незадолго до официального открытия (оно будет в субботу, 21 декабря) некоторые объекты работают в тестовом режиме.

Все это — во внутреннем дворике бывших заводских цехов. В центре площадки, под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка. По кругу — 25 домиков, где будут продавать сувениры и стритфуд. Несколько лавок уже открылись. 




Один из авторов проекта архитектор Алексей Курчаев доволен тем, что получилось. Идея площадки Art Arena основана на его впечатлениях от похожих мест в Будапеште.

— Здесь мы попытались создать атмосферу европейской площади. Мне кажется, все получилось. Во-первых, за счет архитектуры — здесь есть башенка с подсветкой и часами, а стены завода после перекраски стали похожи на стены старых домов. Во-вторых, здесь много арт-объектов, фотозон. Но я бы хотел, чтобы у нас интересных объектов было еще больше, чтобы здесь были работы скульпторов, мастеров — это же Art Arena.

Есть во дворике и красочная карусель для детей. Чего не хватает, так это снега, но тут претензии к погоде.





В январе на площадке собираются заливать лед. Если все-таки установится настоящая зимняя погода, зальют бесплатный каток, откроют прокат коньков (но можно будет прийти и со своими). На случай теплой зимы у организаторов такой план:

— Если температура будет плюсовой, устроим под шатром уютную лаунж-зону с просмотром фильмов. Огромный экран здесь появится уже завтра, — говорит Алексей Курчаев.

Организаторы добавляют, что к точкам общепита подходили избирательно.

— Никакой шаурмы здесь не будет. Одно из мероприятий, которое планируем здесь провести в ближайшее время, — фестиваль зимних напитков. Глинтвейн, грог. Как в Европе.






Ярмарка на площадке Art Arena будет работать с 21 декабря по 15 января, активности здесь обещают с 12 до 23, летом они будут проводиться и в более позднее время.

Места хватает: территория сможет вмещать порядка 2−3 тысяч человек одновременно, ее площадь — 3,5 тысячи «квадратов». Биотуалетов здесь не будет, объясняют организаторы, вместо них — теплые кабинки в бывших цехах.

В день официального открытия здесь пройдут соревнования по зимнему силовому экстриму — в 14.00.

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Теги: Минск
 
 
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В центре площадки, под большим шатром и гирляндами - дизайнерская елка. По кругу - 25 домиков, где расположатся сувениры и общепит. Некоторые заведения уже запустили...
 
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