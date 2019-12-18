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На Октябрьской продали историческое здание за 5 миллионов при новой оценке в 15. Есть ли подвох?
Источник материала: Tut.by
Сегодня на электронном аукционе за 5,46 миллиона рублей
Здание занимает площадь около 5,2 тысяч квадратных метров. Как пишет «
Что говорит собственник здания?
Здание пока еще принадлежит ОАО «Старая фабрика». Как рассказал «
— Им давали кредит, но немного не хватало активов, чтобы подкрепить этот кредит. И «Старую фабрику» попросили предоставить залог, это называется «залог третьих лиц». И «Старая фабрика» оказала такую поддержку в надежде на то, что сейчас здесь начнется реконструкция, откроется большой магазин. Также чтобы оказать поддержку в получении кредита, нужно было сделать оценку здания. А здание с 2003 года относится к историко-культурной ценности, и оценку таких зданий может проводить только «Белреставрация» при Министерстве Культуры. Но арендатор «БелИмпортМех» использовал оценку сторонней организации — из Молодечно. Здание оценили примерно в пять миллионов современных, теперешних рублей (около 2,5 миллиона долларов). Но организация-оценщик в своем письме указывает: в оценке не было учтено, что здание относится к историко-культурной ценности. Но эту оценку приняли, и в 2012 году кредит для «БелИмпортМех» был подкреплен.
Но «БелИмпортМех» не смог выплатить кредит и к началу 2017 года накопились проценты и образовались штрафные санкции по кредиту. И «Белинвестбанк» решил реализовать залог, которым «Старая фабрика» подкрепила кредит, — то есть, зданием по Октябрьской.
— «БелИмпортМех» нам сказал: давайте согласимся на торги — первые и вторые. А по закону, проходят первые торги, потом вторые с ценой на 20% меньше, а после вторых торгов залог снимается, и здание остается у собственника — «Старой фабрики». В начале 2019 года проходят первые торги — здание выставляют по сумме, примерно равной той молодеченской оценке, но на торги никто не заявляется.
Представитель «Старой фабрики» предполагает, что потом на объект появились покупатели, потому что кого-то водили на объект и рассказывали, где что находится.
— Нас это сильно встревожило. Мы пошли разговаривать в Отдел принудительного исполнения (ОПИ). Показываем им, что здание — историко-культурная ценность. ОПИ направил запрос в «Белреставрацию»: просим провести оценку здания по Октябрьской, 19. «Белреставрация» провела нам новую, официальную оценку, и предъявила такие значения: рыночная стоимость здания — 15,434,000 рублей, ликвидационная стоимость — 13,631,000 рублей. Рада при Минкульте оценку подтвердила, эту оценку отправляют в ОПИ. ОПИ должен был принять ее и в течение трех дней вынести новый акт ареста. ОПИ оценку принял: на документе стоит номер входящей корреспонденции и дата 15 ноября. А сейчас назначают вторые торги, и стоимость здания приведена все равно по старой, молодечненской оценке: 5,203,041 рубль 98 копеек. То есть, почти в три раза меньше, чем должно быть по закону. По закону здание должны были выставить по правильной цене — то есть, исходя из ликвидационной стоимости в 13,6 миллиона рублей.
В итоге здание купили на аукционе за 5,46 миллиона рублей. В электронных торгах участвовали две компании и больше суток добавляли к цене по 1 и 2 копейки.
— Будем оспаривать торги, потому что они незаконны. Один из наших акционеров подал иск о признании сделки о залоге недействительной, суд будет 26 декабря.
Как формируется и меняется цена?
Стоит отметить, что стоимость заложенного имущества отражается в первую очередь в решении суда об обращении взыскания на залог, уже только на основании которого возбуждается исполнительное производство и ОПИ принимает акт ареста.
Следовательно, чтобы изменить цену имущества, нужно оспаривать решение суда об обращении взыскания на залог. Если оно не оспаривается, то, значит, залогодатель (собственник) соглашается с этой стоимостью. Акт ареста тоже можно оспаривать — но только в течение 10 дней со дня его получения.
Если же в ОПИ поступает просто новая оценка имущества, то она может быть приложена к делу, но вряд ли это что-то даст. Ведь при этом все равно действует старое решение суда, в котором прописана и старая цена, с которой ранее согласились все стороны и поставили свои подписи.
Но это, заметим, общая раскладка. В каждой конкретной ситуации есть свои нюансы, в том числе касающиеся и историко-культурных ценностей.
А что с порядком проведения аукциона?
Вопросы у общественности возникли и по порядку анонсирования аукциона, чтобы информация о нем была доступна всем потенциальным покупателям. По закону об исполнительном производстве аукцион нужно анонсировать через печатные СМИ, а также в интернете «в установленном законодательством порядке».
Сказать сейчас, было ли объявление об аукционе опубликовано заранее на сайте электронной площадки, где проходили торги, нельзя. Зато в информации о торгах сказано, что объявление об аукционе должно было быть напечатано в газете «Республика». Предполагаемая дата публикации — 26 ноября 2019 года. Но в «Республике» за это число такой публикации не оказалось.
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В здании работает галерея «Ў», одноименный бар и другие заведения.
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