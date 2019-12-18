﻿ На Октябрьской продали историческое здание за 5 миллионов при новой оценке в 15. Есть ли подвох?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Октябрьской продали историческое здание за 5 миллионов при новой оценке в 15. Есть ли подвох?

19.12.2019 20:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня на электронном аукционе за 5,46 миллиона рублей продали здание на улице Октябрьской, 19, в котором арендуют помещения галерея «Ў», одноименный бар и другие заведения. А это значит, что после оплаты и оформления документов новый собственник в праве распоряжаться объектом по своему усмотрению в рамках закона. То есть как минимум либо заключить с работающими там сейчас заведениями новые договоры аренды, либо не заключать. В связи с этим многие горожане заволновались за судьбу кафе и культурных пространств, которые работают в этом здании. Есть ли тут подвох?


Фото с сайта e-auction.by

Здание занимает площадь около 5,2 тысяч квадратных метров. Как пишет «The Village Беларусь» всего тут около двадцати арендаторов, самый крупный — «Галерея Ў», у нее 900 квадратных метров, а с сопутствующими помещениями — около 1,2 тысячи «квадратов». Еще здесь китайские ресторан «Тан Чао», «Армянские коньяки» — магазин Vino& Vino, веганская кухня Green+Go, ресторан белорусской кухни Woogly, итальянское кафе Italiano!, Burger Lab, пространство Dandy Land и клуб Hide. Все вложились в ремонт и, естественно, опасаются за свою дальнейшую судьбу.


Фото с сайта «The Village Беларусь»

Что говорит собственник здания?

Здание пока еще принадлежит ОАО «Старая фабрика». Как рассказал «The Village Беларусь» представитель этой компании, раньше основным арендатором в их здании была компания «БелИмпортМех» (бренд «Шубамания»). Тут они собирались открыть большой магазин.

— Им давали кредит, но немного не хватало активов, чтобы подкрепить этот кредит. И «Старую фабрику» попросили предоставить залог, это называется «залог третьих лиц». И «Старая фабрика» оказала такую поддержку в надежде на то, что сейчас здесь начнется реконструкция, откроется большой магазин. Также чтобы оказать поддержку в получении кредита, нужно было сделать оценку здания. А здание с 2003 года относится к историко-культурной ценности, и оценку таких зданий может проводить только «Белреставрация» при Министерстве Культуры. Но арендатор «БелИмпортМех» использовал оценку сторонней организации — из Молодечно. Здание оценили примерно в пять миллионов современных, теперешних рублей (около 2,5 миллиона долларов). Но организация-оценщик в своем письме указывает: в оценке не было учтено, что здание относится к историко-культурной ценности. Но эту оценку приняли, и в 2012 году кредит для «БелИмпортМех» был подкреплен.

Но «БелИмпортМех» не смог выплатить кредит и к началу 2017 года накопились проценты и образовались штрафные санкции по кредиту. И «Белинвестбанк» решил реализовать залог, которым «Старая фабрика» подкрепила кредит, — то есть, зданием по Октябрьской.

— «БелИмпортМех» нам сказал: давайте согласимся на торги — первые и вторые. А по закону, проходят первые торги, потом вторые с ценой на 20% меньше, а после вторых торгов залог снимается, и здание остается у собственника — «Старой фабрики». В начале 2019 года проходят первые торги — здание выставляют по сумме, примерно равной той молодеченской оценке, но на торги никто не заявляется.

Отметим, что это не совсем так. По закону после вторых несостоявшихся торгов здание предлагают забрать банку, и только если тот от него отказывается, то его предлагают оставить собственнику.

Представитель «Старой фабрики» предполагает, что потом на объект появились покупатели, потому что кого-то водили на объект и рассказывали, где что находится.

— Нас это сильно встревожило. Мы пошли разговаривать в Отдел принудительного исполнения (ОПИ). Показываем им, что здание — историко-культурная ценность. ОПИ направил запрос в «Белреставрацию»: просим провести оценку здания по Октябрьской, 19. «Белреставрация» провела нам новую, официальную оценку, и предъявила такие значения: рыночная стоимость здания — 15,434,000 рублей, ликвидационная стоимость — 13,631,000 рублей. Рада при Минкульте оценку подтвердила, эту оценку отправляют в ОПИ. ОПИ должен был принять ее и в течение трех дней вынести новый акт ареста. ОПИ оценку принял: на документе стоит номер входящей корреспонденции и дата 15 ноября. А сейчас назначают вторые торги, и стоимость здания приведена все равно по старой, молодечненской оценке: 5,203,041 рубль 98 копеек. То есть, почти в три раза меньше, чем должно быть по закону. По закону здание должны были выставить по правильной цене — то есть, исходя из ликвидационной стоимости в 13,6 миллиона рублей.

В итоге здание купили на аукционе за 5,46 миллиона рублей. В электронных торгах участвовали две компании и больше суток добавляли к цене по 1 и 2 копейки.

— Будем оспаривать торги, потому что они незаконны. Один из наших акционеров подал иск о признании сделки о залоге недействительной, суд будет 26 декабря.


Фото с сайта «The Village Беларусь»

Как формируется и меняется цена?

Стоит отметить, что стоимость заложенного имущества отражается в первую очередь в решении суда об обращении взыскания на залог, уже только на основании которого возбуждается исполнительное производство и ОПИ принимает акт ареста.

Следовательно, чтобы изменить цену имущества, нужно оспаривать решение суда об обращении взыскания на залог. Если оно не оспаривается, то, значит, залогодатель (собственник) соглашается с этой стоимостью. Акт ареста тоже можно оспаривать — но только в течение 10 дней со дня его получения.

Если же в ОПИ поступает просто новая оценка имущества, то она может быть приложена к делу, но вряд ли это что-то даст. Ведь при этом все равно действует старое решение суда, в котором прописана и старая цена, с которой ранее согласились все стороны и поставили свои подписи.

Но это, заметим, общая раскладка. В каждой конкретной ситуации есть свои нюансы, в том числе касающиеся и историко-культурных ценностей.

А что с порядком проведения аукциона?

Вопросы у общественности возникли и по порядку анонсирования аукциона, чтобы информация о нем была доступна всем потенциальным покупателям. По закону об исполнительном производстве аукцион нужно анонсировать через печатные СМИ, а также в интернете «в установленном законодательством порядке».

Сказать сейчас, было ли объявление об аукционе опубликовано заранее на сайте электронной площадки, где проходили торги, нельзя. Зато в информации о торгах сказано, что объявление об аукционе должно было быть напечатано в газете «Республика». Предполагаемая дата публикации — 26 ноября 2019 года. Но в «Республике» за это число такой публикации не оказалось.

Читайте также
Мингорисполком меняет подход к праздникам в Верхнем городе. Рассказываем, почему и как
В Минске наконец назначили нового главного архитектора. Что о ней известно?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании работает галерея «Ў», одноименный бар и другие заведения.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошла акция в память Площади-2010 и солидарности с политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика