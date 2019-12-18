В самолете Хургада — Минск белорусу стало плохо. Он скончался в египетской больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

Это произошло во вторник. По словам очевидца Василия, самолет из Хургады в Минск должен был вылететь в 10:15, но за семь минут до вылета одному из пассажиров стало плохо. Его откачивали 24 минуты, потом приехала скорая. Через три часа мужчина скончался.





— Я сразу подумал, что у него на почве алкоголя случился эпилептический припадок. Но оказалось, что у него просто остановилось сердце, — рассказал Onliner Василий, сидевший через четыре ряда от белоруса, которому стало плохо.

На вид пассажиру было 50+ лет. На борту оказалась врач, которая делала мужчине непрямой массаж сердца. Все реанимационные действия, по оценке очевидца, длились 24 минуты.

— Тогда мы поняли, что ничего хорошего ожидать не стоит. Потом пришел врач с автомобильной аптечкой. Тут нужны были реанимационные приборы, а из такой аптечки можно только «уголька» какого-нибудь дать. В итоге пассажира сняли с самолета. За ним вышла его жена, дочь пассажира отправилась в Минск, — сказал очевидец.

Действительно, 17 декабря самолет Хургада — Минск прилетел в Беларусь с опозданием в час и 18 минут.

По информации Onliner, пассажир, которому стало плохо, является гражданином Беларуси. С борта самолета его забрала скорая, через три часа после госпитализации мужчина скончался. Официальная причина смерти нам пока неизвестна.