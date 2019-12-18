﻿ В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде

19.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии зимних каникул с целью привлечения внимания родителей к вопросу профилактики правонарушений, безнадзорности, сохранения и поддержания психологического и физического здоровья подростков 18 декабря 2019 года в актовом зале ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» состоялось родительское собрание «Совместная работа субъектов профилактики и семьи по предупреждению правонарушений, безнадзорности, травматизма и эмоционального неблагополучия среди подростков».

В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде

Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с управлением по образованию администрации Московского района г. Бреста на встречу с родительской общественностью были приглашены представители субъектов профилактики: инспекция по делам несовершеннолетних, территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» и др.

Старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дердюк Вадим Анатольевич проинформировал родителей о предстоящей профилактической акции «Полезные каникулы!» на территории Московского района г. Бреста, напомнил родителям об их обязанностях и ответственности за содержание и воспитание детей, а также об уголовной и административной ответственности подростков за совершение противоправных действий.

Врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Брестский областной наркологический диспансер» Прецкайло Владислав Игоревич подробно разъяснил родителям психологический смысл подростковой депрессии, а также как вести себя родителям, чтобы не подорвать доверие у детей и не довести ситуацию до беды. Врач-психотерапевт призвал родителей быть внимательными, терпеливыми и одновременно требовательными по отношению к детям в целях их безопасности.

В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде

Методист учебно – методического кабинета Московского района г. Бреста Борисюк Юлия Александровна сообщила, что в период зимних каникул в Московском районе г. Бреста могут пройти оздоровление более 1500 детей в возрасте 6-18 лет на базе 34 учреждений образования. Родители также были предупреждены о необходимости безопасного поведения детей вблизи водоёмов, соблюдении правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Специалист по социальной работе территориального центра Чирук Татьяна Анатольевна разъяснила законным представителям несовершеннолетних некоторые вопросы назначения государственной адресной социальной помощи.

В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде

Подвела итоги собрания заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района г. Бреста Зданевич Валентина Валентиновна, которая обратила внимание родителей на вопросы информационной безопасности подростков в сети Internet и указала на негативные последствия ситуаций, возникающих из-за отсутствия надлежащего контроля в отношении подростков со стороны родителей.

В заключении Зданевич В.В. поблагодарила родителей за сотрудничество и пожелала взрослым быть искренними и честными в отношении к своим детям и к самим себе, чаще говорить ребенку слова любви и благодарности, ибо это и есть главная составляющая в профилактике правонарушений и эмоционального неблагополучия у подростков.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   В преддверии зимних каникул с целью привлечения внимания родителей к вопросу профилактики правонарушений, безнадзорности, сохранения и поддержания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика