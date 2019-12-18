В Бресте обсуждали профилактику правонарушений в молодёжной среде

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии зимних каникул с целью привлечения внимания родителей к вопросу профилактики правонарушений, безнадзорности, сохранения и поддержания психологического и физического здоровья подростков 18 декабря 2019 года в актовом зале ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» состоялось родительское собрание «Совместная работа субъектов профилактики и семьи по предупреждению правонарушений, безнадзорности, травматизма и эмоционального неблагополучия среди подростков».





Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с управлением по образованию администрации Московского района г. Бреста на встречу с родительской общественностью были приглашены представители субъектов профилактики: инспекция по делам несовершеннолетних, территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» и др.

Старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дердюк Вадим Анатольевич проинформировал родителей о предстоящей профилактической акции «Полезные каникулы!» на территории Московского района г. Бреста, напомнил родителям об их обязанностях и ответственности за содержание и воспитание детей, а также об уголовной и административной ответственности подростков за совершение противоправных действий.

Врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Брестский областной наркологический диспансер» Прецкайло Владислав Игоревич подробно разъяснил родителям психологический смысл подростковой депрессии, а также как вести себя родителям, чтобы не подорвать доверие у детей и не довести ситуацию до беды. Врач-психотерапевт призвал родителей быть внимательными, терпеливыми и одновременно требовательными по отношению к детям в целях их безопасности.





Методист учебно – методического кабинета Московского района г. Бреста Борисюк Юлия Александровна сообщила, что в период зимних каникул в Московском районе г. Бреста могут пройти оздоровление более 1500 детей в возрасте 6-18 лет на базе 34 учреждений образования. Родители также были предупреждены о необходимости безопасного поведения детей вблизи водоёмов, соблюдении правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Специалист по социальной работе территориального центра Чирук Татьяна Анатольевна разъяснила законным представителям несовершеннолетних некоторые вопросы назначения государственной адресной социальной помощи.





Подвела итоги собрания заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района г. Бреста Зданевич Валентина Валентиновна, которая обратила внимание родителей на вопросы информационной безопасности подростков в сети Internet и указала на негативные последствия ситуаций, возникающих из-за отсутствия надлежащего контроля в отношении подростков со стороны родителей.

В заключении Зданевич В.В. поблагодарила родителей за сотрудничество и пожелала взрослым быть искренними и честными в отношении к своим детям и к самим себе, чаще говорить ребенку слова любви и благодарности, ибо это и есть главная составляющая в профилактике правонарушений и эмоционального неблагополучия у подростков.