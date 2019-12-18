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Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопрос поставки белорусского льна в Россию решался в Беллегпроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь принимали делегацию Ивановской области.
В основе ее промышленности – текстильная отрасль. А на льнопроизводство и вовсе сделана ставка на ближайшие годы. Именно поэтому россиянам интересен белорусский опыт в выращивании льна и его дальнейшей обработке. Кроме того, им не хватает сырья для полной загрузки предприятий.
Татьяна Лугина, председатель концерна Беллегпром:
Людмила Бодак, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области (Россия):
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Новости Беларуси. Вопрос поставки белорусского льна в Россию решался в Беллегпроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь принимали делегацию...
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