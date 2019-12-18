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Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна

19.12.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопрос поставки белорусского льна в Россию решался в Беллегпроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь принимали делегацию Ивановской области. 

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна

В основе ее промышленности – текстильная отрасль. А на льнопроизводство и вовсе сделана ставка на ближайшие годы. Именно поэтому россиянам интересен белорусский опыт в выращивании льна и его дальнейшей обработке. Кроме того, им не хватает сырья для полной загрузки предприятий.  

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна

Татьяна Лугина, председатель концерна Беллегпром:
В программе 2020 года их льнозаводам мы сможем процентов 20-30% ...Они просят нас о помощи, чтобы мы смогли обеспечить льноволокном № 9, потому что часть этого сырья мы экспортируем на рынок Китая. Коллеги просят пересмотреть возможность и помочь им в этом аспекте.

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна

Людмила Бодак, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области (Россия):
У нас в Ивановской области сейчас разворачивается работа по собственному выращиванию льна и переработке. И в течение нескольких лет наши льнозаводы будут обеспечены сырьем, но пока мы не пришли к конечному результату. Поэтому дружественная нам республика Беларусь и дружественный нам народ, я думаю, нам поможет с точки зрения поставок льноволокна для наших заводов.

Ивановская область заинтересована в закупках белорусского льна


Делегация Ивановской области прибыла в Минск накануне. За два дня представители правительства и бизнес-кругов посетили крупнейшие предприятия страны и наметили дальнейшие пути сотрудничества.

Люди в материале: Татьяна Лугина, Людмила Бодак
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вопрос поставки белорусского льна в Россию решался в Беллегпроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь принимали делегацию...
 
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