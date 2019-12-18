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Лукашенко подписал десятилетний план военного развития Беларуси

19.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оборону страны и развитие национальной армии обсудил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Президент Беларуси одобрил и подписал пакет документов на ближайшие 10 лет, передает телеканал «МИР 24».

«Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. И мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке и принятию Советом безопасности согласно нашей Конституции», – сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что Беларусь придерживается миролюбивой политики и сохранит статус донора безопасности в регионе. Однако в приоритете – собственная система безопасности. 

Также Александр Лукашенко планирует продолжить сотрудничество со странами Содружества в формате ОДКБ и в укреплении Союзного государства.



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Беларусь придерживается миролюбивой политики и сохранит статус донора безопасности в регионе, подчеркнул президент республики.
 
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