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Лукашенко подписал десятилетний план военного развития Беларуси
19.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оборону страны и развитие национальной армии обсудил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Президент Беларуси одобрил и подписал пакет документов на ближайшие 10 лет, передает телеканал «МИР 24».
Президент также отметил, что Беларусь придерживается миролюбивой политики и сохранит статус донора безопасности в регионе. Однако в приоритете – собственная система безопасности.
Также Александр Лукашенко планирует продолжить сотрудничество со странами Содружества в формате ОДКБ и в укреплении Союзного государства.
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Беларусь придерживается миролюбивой политики и сохранит статус донора безопасности в регионе, подчеркнул президент республики.
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