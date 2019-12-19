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Антирекорд клуба. Хоккеисты «Лиды» проиграли 15 матчей подряд
Источник материала: Lida.Info
Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик прокомментировал поражение от «Пинских ястребов» (0:3), которое стало для «рыцарей» 15-м кряду.
«По игре, как ни странно, один из лучших матчей за последнее время. Начиная с первого периода хорошо владели шайбой и инициатива была на нашей стороне. Создали уйму моментов, уйму! Но ничего не забили.
Причина? Я не знаю в чем. Может, кто-то команду проклял, может такой уровень наших нападающих. И наоборот, там где владели шайбой — то пас через спину отдают чужому игроку, то подбор проигрывают. Две ошибки — и нас наказывают. Не сказать, что было много моментов возле наших ворот — Ваня Поляков простоял первый период полностью холодным. Может, и поэтому пропустили.
Есть проблемы у нас, конечно, руководство в курсе. Столько матчей проигрывать… пусть решает руководство. Может, тренера надо поменять — вдруг решатся эти проблемы. Они на их совести, так что как решат, так решат. И то, и то будет правильно, потому что нужно что-то менять», — цитирует Микульчика
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Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик прокомментировал поражение от «Пинских ястребов» (0:3), которое стало для «рыцарей» 15-м кряду. «По игре, как ни странно, один...
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