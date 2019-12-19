Антирекорд клуба. Хоккеисты «Лиды» проиграли 15 матчей подряд

Источник материала: Lida.Info





Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик прокомментировал поражение от «Пинских ястребов» (0:3), которое стало для «рыцарей» 15-м кряду.

«По игре, как ни странно, один из лучших матчей за последнее время. Начиная с первого периода хорошо владели шайбой и инициатива была на нашей стороне. Создали уйму моментов, уйму! Но ничего не забили.

Причина? Я не знаю в чем. Может, кто-то команду проклял, может такой уровень наших нападающих. И наоборот, там где владели шайбой — то пас через спину отдают чужому игроку, то подбор проигрывают. Две ошибки — и нас наказывают. Не сказать, что было много моментов возле наших ворот — Ваня Поляков простоял первый период полностью холодным. Может, и поэтому пропустили.