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Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте

19.12.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Создание Молодежного совета при белорусском парламенте необходимо ускорить. Об этом 19 декабря на заключительном заседании Совета Республики заявила его председатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте

Наталья Кочанова отметила: Молодежный совет должен объединить наиболее активных ребят, которые заинтересованы учавствовать в общественно-политической жизни страны. На заседании также шла речь о построении работы с обращениями граждан. Ей будет уделено особое внимание. 

Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте


Виктор Лискович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В контексте недавнего совещания Президента по административным процедурам, где четко звучало, что законы должны быть для того, чтобы систематизировать и урегулировать взаимоотношения и жизнь людей, а не для того, чтобы они мешали жить. И я думаю, поэтому нынешний созыв будет работать именно в таком ключе.

Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте


Также состоялось заключительное заседание депутатов Палаты представителей. На нем были сформированы постоянные комиссии. Стало известно, что парламентарии войдут в состав республиканской экспертной группы, которая займется совершенствованием законодательства об административной ответственности. Соответствующий кодекс действует в Беларуси 12 лет и требует улучшения. На выполнение этой работы отведено полгода. 

Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Планы грандиозные, планы серьезные. Сейчас в нашей комиссии уже находится очень серьезный проект закона «Права инвалидов и их социальная интеграция». Это самое первое, над чем мы будем работать. Есть депутатская инициатива разработки и внесения корректировок в законодательство о занятости, тоже очень важный аспект нашей работы. Ну и законодательство о ветеранах, я думаю, что мы тоже над ним поработаем.

На рассмотрении в Палате представителей находится около 30 законопроектов. Над ними работать начнут в 2020 году. Весенняя сессия откроется 2 апреля.   

Люди в материале: Наталья Кочанова, Виктор Лискович, Людмила Кананович
 
 
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Новости Беларуси. Создание Молодежного совета при белорусском парламенте необходимо ускорить. Об этом 19 декабря на заключительном заседании Совета Республики...
 
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