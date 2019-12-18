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Наталья Кочанова призвала ускорить создание Молодёжного совета при парламенте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Создание Молодежного совета при белорусском парламенте необходимо ускорить. Об этом 19 декабря на заключительном заседании Совета Республики заявила его председатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова отметила: Молодежный совет должен объединить наиболее активных ребят, которые заинтересованы учавствовать в общественно-политической жизни страны. На заседании также шла речь о построении работы с обращениями граждан. Ей будет уделено особое внимание.
Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На рассмотрении в Палате представителей находится около 30 законопроектов. Над ними работать начнут в 2020 году. Весенняя сессия откроется 2 апреля.
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Новости Беларуси. Создание Молодежного совета при белорусском парламенте необходимо ускорить. Об этом 19 декабря на заключительном заседании Совета Республики...
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