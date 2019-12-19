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Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо»

19.12.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.

Российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо".

Белорусский клуб рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста, последним местом работы которого был "Енисей", отмечает pressball.by.

Нынешний рулевой минчан Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.

В минувшем чемпионате Беларуси команда заняла четвертое место.
 
 
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Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
 
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