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Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо»
Источник материала: Партизан
Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
Российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо".
Белорусский клуб рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста, последним местом работы которого был "Енисей", отмечает
Нынешний рулевой минчан Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
В минувшем чемпионате Беларуси команда заняла четвертое место.
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Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
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