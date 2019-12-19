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Инна Афанасьева. Анонс программы «В людях»

19.12.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Litesound» о создании гимна МЧМ-2020: «Попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду»

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Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IА. Шесть сборных и всего одна путевка в элитный дивизион – борьба на льду будет жаркой. В соперниках нашей «молодежки» – команды Латвии, Австрии, Норвегии, а также датчане, в прошлом году вылетевшие из числа сильнейших команд мира, и словенцы, одержавшие победу в чемпионате второго дивизиона. Поднять боевой дух белорусов на льду поможет группа «Litesound».

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound» – Владимир Карякин, участник группы «Litesound» – Евгений Бальчюс и Максим Бобков. 

Инна Афанасьева. Анонс программы «В людях»

Как создается гимн и как это отличается от создания обычной стандартной песни?

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Мне кажется, хороший рецепт это попытаться войти в роль, максимально представить, что я на льду. Гимн написать легче, чем просто что-то абстрактное, потому что здесь есть какие-то определенные ориентиры.

В чем посыл гимна?

Евгений Бальчюс, участник группы «Litesound»:
Есть всегда четкая цель, которую ты хочешь донести до слушателя и соответственно хочется поддержать команду.

Дмитрий Карякин:
Сам смысл того, что люди выходят на лед и происходит это сражение, битва и весь этот ритм в хоккее, как происходит накал, эти атаки и контратаки. Ты за этим наблюдаешь и смотришь, насколько это ритмично, интересно и пытаешься эту агрессию, тактику, братство, которое есть в хоккее, перенести в виде звука, музыки и рассказать об этом.

Инна Афанасьева. Анонс программы «В людях»

Кто автор текста и музыки к гимну?

Дмитрий Карякин:
Больше всего в поэтическом плане подкован Володя, он пишет много поэзии.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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