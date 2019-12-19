Агент Юнаса Энрота прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря из «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Йоаким Перссон, агент вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, прокомментировал для HockeyNews.se информацию о возможном уходе голкипера из команды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Посмотрим, как поведет себя клуб, учитывая место в турнирной таблице и финансовое положение. Как раз сейчас я обшаюсь с „Динамо“, но мы только на полпути в переговорах (разговор состоялся днем в четверг. - прим. Hockeynews). В пятницу я уже буду всё знать наверняка.

Мы не намерены разрывать контракт, но многое зависит от „Динамо“, от того, что решат в клубе. Именно клуб должен определиться со своим путем.

Примет ли Юнас участие в Матче звезд КХЛ? Это гипотетический вопрос. Если останется в лиге, то безусловно. В противном случае, конечно, нет», — сказал Перссон.

Напомним, что Юнас Энрот проводит в минском «Динамо» третий сезон. В этом году он отразил 89,1% бросков в 30 матчах.