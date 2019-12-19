ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агент Юнаса Энрота прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря из «Динамо»

20.12.2019 01:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Йоаким Перссон, агент вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, прокомментировал для HockeyNews.se информацию о возможном уходе голкипера из команды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Посмотрим, как поведет себя клуб, учитывая место в турнирной таблице и финансовое положение. Как раз сейчас я обшаюсь с „Динамо“, но мы только на полпути в переговорах (разговор состоялся днем в четверг. - прим. Hockeynews). В пятницу я уже буду всё знать наверняка.

Мы не намерены разрывать контракт, но многое зависит от „Динамо“, от того, что решат в клубе. Именно клуб должен определиться со своим путем.

Примет ли Юнас участие в Матче звезд КХЛ? Это гипотетический вопрос. Если останется в лиге, то безусловно. В противном случае, конечно, нет», — сказал Перссон.

Напомним, что Юнас Энрот проводит в минском «Динамо» третий сезон. В этом году он отразил 89,1% бросков в 30 матчах.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Йоаким Перссон, агент вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, прокомментировал для HockeyNews.se информацию о возможном уходе голкипера из команды.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле девушка на Mercedes врезалась в Jeep мужа, а потом в Opel и BMW, водитель которого был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика