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Агент Юнаса Энрота прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря из «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Йоаким Перссон, агент вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, прокомментировал для
«Посмотрим, как поведет себя клуб, учитывая место в турнирной таблице и финансовое положение. Как раз сейчас я обшаюсь с „Динамо“, но мы только на полпути в переговорах (разговор состоялся днем в четверг. - прим. Hockeynews). В пятницу я уже буду всё знать наверняка.
Мы не намерены разрывать контракт, но многое зависит от „Динамо“, от того, что решат в клубе. Именно клуб должен определиться со своим путем.
Примет ли Юнас участие в Матче звезд КХЛ? Это гипотетический вопрос. Если останется в лиге, то безусловно. В противном случае, конечно, нет», — сказал Перссон.
Напомним, что Юнас Энрот проводит в минском «Динамо» третий сезон. В этом году он отразил 89,1% бросков в 30 матчах.
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Йоаким Перссон, агент вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота, прокомментировал для HockeyNews.se информацию о возможном уходе голкипера из команды.
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