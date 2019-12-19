Наконец выходные! Рассказываем, на что не жалко растратить свой уикенд

Каждую пятницу AFISHA.TUT.BY подсказывает минчанам, как провести выходные вне дома. Эта «фрайдей» — не исключение. Мы снова делимся с вами нашей внутренней статистикой и рассказываем о мероприятиях во всех разделах нашей «Афиши», которые вы, минчане, чаще всего просматривали в период с 16 по 19 декабря. Надеемся, нам удастся вытащить вас из дома, тем более идеи в сегодняшней подборке что надо.
«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», — эту рекламу уже начали крутить по ТВ? Нет? Тогда нужно срочно искать другие источники новогоднего и рождественского настроения. Предлагаем такой вариант: в пятницу идем на Кальварийскую, 21, где вчера заработала новогодняя ярмарка под названием Art Arenа. В субботу дегустируем глинтвейн на открытии ярмарки «как во Львове», ой, то есть как в Минске на Комаровском рынке «Метелица». А в воскресенье смотрим на елку около Ратуши, которая собрана из шаров, попутно забегая ко Дворцу спорта — тоже на ярмарку и тоже сфотографировать елку. Не перепутайте последовательность.
Вчера в кинотеатрах стартовали новые «Звездные войны». Это завершение третьей трилогии саги о джедаях. Те, кто в числе первых уже посмотрел фильм (например, авторитетный кинокритик Антон Долин), говорят, что последний эпизод легендарной саги стал лучшим из завершений всех трилогий. Спойлерить не будем, но если вы ответственный зритель и готовитесь к походам в кинотеатр, предлагаем почитать наш большой разбор вселенной «Звездных войн».
В субботу в Минске с концертом выступит резидент московского стендап-клуба № 1, участник YouTube-шоу «Порараз Бирацца» и автор телешоу «Вечерний Ургант» Гарик Оганисян. Помимо него в этот вечер на сцену выйдут белорусские комики Женя Буракевич и Виталий Петрашко, а еще украинец Андрей Щегель. Хорошее комбо для любителей провести вечер в атмосфере юмора.
Сколько: при предварительной покупке — 5 рублей, в день мероприятия — 10 рублей
«Формат бейс манифест» — место, где каждый может прочувствовать всю мощь бейс-музыки. Вечеринка покажет культуру современной электронной бейс-музыки и полностью раскроет ее звучание. Вы услушите следующие стили: drum and bass, neurofunk, future pop, jersey, trap, bass house, tex core, riddim, future bass, carnival, midtempо, dubstep, hip-hop. На мероприятии выступят белорусские саунд-продюсеры. Подробный лайнап — тут.
Бонус от редакции: если бейс — не для вас и вы больше любите классическую музыку, то вот «Рождественская сказка» — мероприятие в Белгосфилармонии. Фолк-модерн вам обеспечен.
Предпраздничная культурная барахолка развернется в эти выходные на улице Октябрьской в уютном Lo-Fi Social Club. Если вы еще не нашли крутой новогодний прикид — это мероприятие для вас. Здесь можно будет выбрать подарки и покупки для себя.
Бонус от редакции: традиционную ярмарку с изделиями ручной работы «Горошек маркет» тоже никто не отменял. В этот раз она будет проходить далековато, в «Момо», но если живете где-то поблизости — загляните.
И еще немного волшебства в эту подборку. Мы уже рассказывали, но вдруг вы забыли, что в Историческом музее экспонируются новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Представляете? Настоящий эксклюзив. Отличная идея для вылазки с детьми.
Сколько: хинкали с сыром или мясом — 1 рубль; суп харчо — 6,50 рубля; хачапури по-аджарски — 7,70 рубля; шампиньоны, запеченные в кеци — 5,30 рубля; скумбрия на гриле — 7 рублей.
На этой неделе в Минске запустилась уже шестая «Хинкальня» по украинской франшизе. Новая точка открылась около вокзала, до нее там работало кафе «Подкова», еще раньше — «Эль Помидоро». Меню в новом заведении такое же, как и в других местах сети. Да-да, хинкали все еще стоят по 1 рублю. Налетайте!