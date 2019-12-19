Наконец выходные! Рассказываем, на что не жалко растратить свой уикенд

Источник материала: Tut.by

Каждую пятницу AFISHA.TUT.BY подсказывает минчанам, как провести выходные вне дома. Эта «фрайдей» — не исключение. Мы снова делимся с вами нашей внутренней статистикой и рассказываем о мероприятиях во всех разделах нашей «Афиши», которые вы, минчане, чаще всего просматривали в период с 16 по 19 декабря. Надеемся, нам удастся вытащить вас из дома, тем более идеи в сегодняшней подборке что надо.

Зарядиться новогодним настроением на крутых ярмарках



Art Arenа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: в субботу и воскресенье Где: «Метелица» — Комаровский рынок, Art Arenа — Кальварийская, 21 Сколько: на все ярмарки вход свободный

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», — эту рекламу уже начали крутить по ТВ? Нет? Тогда нужно срочно искать другие источники новогоднего и рождественского настроения. Предлагаем такой вариант: в пятницу идем на Кальварийскую, 21, где вчера заработала новогодняя ярмарка под названием Art Arenа . В субботу дегустируем глинтвейн на открытии ярмарки «как во Львове», ой, то есть как в Минске на Комаровском рынке «Метелица» . А в воскресенье смотрим на елку около Ратуши, которая собрана из шаров, попутно забегая ко Дворцу спорта — тоже на ярмарку и тоже сфотографировать елку. Не перепутайте последовательность.

Бонус от редакции: а если вы с детьми, мы подготовили для вас отдельный гайд по предновогодним событиям . Не беспокойтесь, очень дорогих ивентов там нет — бережем ваши кошельки.

Сходить на премьеру в кино — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»



Снимок использован в качестве иллюстрации

Когда: все выходные Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 5,5 рубля Купить билет

Вчера в кинотеатрах стартовали новые «Звездные войны» . Это завершение третьей трилогии саги о джедаях. Те, кто в числе первых уже посмотрел фильм (например, авторитетный кинокритик Антон Долин), говорят, что последний эпизод легендарной саги стал лучшим из завершений всех трилогий. Спойлерить не будем, но если вы ответственный зритель и готовитесь к походам в кинотеатр, предлагаем почитать наш большой разбор вселенной «Звездных войн».

Бонус от редакции: уже сегодня в столичном кинотеатре «Москва» пройдет самая «звездная» «Ночь кино» . Покажут три фильма. Уже упомянутые «Звездные войны: Скайуокер. Восход» , комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» , а также приключенческий экшн «Джуманджи: Новый уровень» — лидер минского проката прошлой недели. Кроме самих премьер будет развлекательная программа, бар, а также тематическая фотозона.

Полный график кинопремьер Минска



Фото: vk.com/id18007754

В субботу в Минске с концертом выступит резидент московского стендап-клуба № 1, участник YouTube-шоу «Порараз Бирацца» и автор телешоу «Вечерний Ургант» Гарик Оганисян . Помимо него в этот вечер на сцену выйдут белорусские комики Женя Буракевич и Виталий Петрашко, а еще украинец Андрей Щегель. Хорошее комбо для любителей провести вечер в атмосфере юмора.

Все концерты в Минске и регионах

Оттоптать ноги на вечеринке «Формат бейс манифест»



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/huligan_bar

Когда: 21 декабря, суббота Где: «Лоу-Фай Кастомс» , ул. Октябрьская, 16/3 Сколько: при предварительной покупке — 5 рублей, в день мероприятия — 10 рублей

«Формат бейс манифест» — место, где каждый может прочувствовать всю мощь бейс-музыки. Вечеринка покажет культуру современной электронной бейс-музыки и полностью раскроет ее звучание. Вы услушите следующие стили: drum and bass, neurofunk, future pop, jersey, trap, bass house, tex core, riddim, future bass, carnival, midtempо, dubstep, hip-hop. На мероприятии выступят белорусские саунд-продюсеры. Подробный лайнап — тут .

Бонус от редакции: если бейс — не для вас и вы больше любите классическую музыку, то вот «Рождественская сказка» — мероприятие в Белгосфилармонии. Фолк-модерн вам обеспечен.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Пошопиться перед праздниками на «Open шкаф»



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 21 и 22 декабря, 12.00 Где: «Лоу-Фай Кастомс» , ул. Октябрьская, 16/3 Сколько: вход — свободный

Предпраздничная культурная барахолка развернется в эти выходные на улице Октябрьской в уютном Lo-Fi Social Club. Если вы еще не нашли крутой новогодний прикид — это мероприятие для вас. Здесь можно будет выбрать подарки и покупки для себя.

Бонус от редакции: традиционную ярмарку с изделиями ручной работы «Горошек маркет» тоже никто не отменял. В этот раз она будет проходить далековато, в «Момо», но если живете где-то поблизости — загляните.

Сводить детей в музей елочных игрушек



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

И еще немного волшебства в эту подборку. Мы уже рассказывали, но вдруг вы забыли, что в Историческом музее экспонируются новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Представляете? Настоящий эксклюзив. Отличная идея для вылазки с детьми.

Бонус от редакции: а в пространстве «Либра» показывают графику и керамику Пабло Пикассо из частных европейских коллекций. Детям до 7 лет вход свободный. Взрослым — 12 рублей.

Все выставки Минска — в одном месте

Съесть хачапури в новой «Хинкальне»



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: ул. Кирова, 6 Когда: все выходные, с 12.00 до 23.00 Сколько: хинкали с сыром или мясом — 1 рубль; суп харчо — 6,50 рубля; хачапури по-аджарски — 7,70 рубля; шампиньоны, запеченные в кеци — 5,30 рубля; скумбрия на гриле — 7 рублей.

На этой неделе в Минске запустилась уже шестая «Хинкальня» по украинской франшизе. Новая точка открылась около вокзала, до нее там работало кафе «Подкова», еще раньше — «Эль Помидоро». Меню в новом заведении такое же, как и в других местах сети. Да-да, хинкали все еще стоят по 1 рублю. Налетайте!