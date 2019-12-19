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В Гомеле девушка на Mercedes врезалась в Jeep мужа, а потом в Opel и BMW, водитель которого был пьян

20.12.2019 00:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием четырех автомобилей парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле вечером 19 декабря.


Около 19.30 21-летняя водитель за рулем Mercedes двигалась в левой полосе по проспекту Речицкий со стороны улицы Объездной. В соседней полосе на Jeep Grand Cherokee ехал ее 41-летний супруг, рассказали в МВД.

При включении разрешающего сигнала светофора оба начали движение и пересекли перекресток. Девушка не справилась с управлением и врезалась в авто супруга — от удара тот выехал за пределы проезжей части. Mercedes отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в BMW и Opel.


Девушку-водителя после оказания медицинской помощи отпустили домой. За помощью также обратился водитель BMW. Так как у него были признаки алкогольного опьянения, мужчину отправили на освидетельствование. В крови оказалось более 1 промилле алкоголя.

Проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП с участием четырех автомобилей парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле вечером 19 декабря.
 
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