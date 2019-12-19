Владимир Кравцов: «Сейчас в регионе функционирует 26 домов семейного типа. Совсем скоро очередной откроется в Гродно»

Источник материала: Полымя

В Гродненской области на смену традиционным детским домам активно приходят дома семейного типа. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.





Владимир Кравцов принял участие в благотворительном празднике в Понемуньском детском доме Гродно во время акции «Наши дети». Воспитанникам были вручены подарки от облисполкома, шефов и общественных организаций. Дети показали гостям сказочный спектакль.

«В Гродненской области осталось два подобных детских дома — в Гродно и Волковыске. В целом работа с такой категорией детей — сиротами и оставшимися без попечения родителей — строится через детские дома семейного типа. Большое дело, когда дети воспитываются в семье. Сейчас в регионе функционирует 26 домов семейного типа. Совсем скоро очередной откроется в Гродно», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что детским домам и домам семейного типа в области уделяется особое внимание.





«Здесь собран дружный коллектив преподавателей и воспитателей. Они полностью преданы своему делу и каждый день дарят детям частичку тепла. Хочу пожелать, чтобы у этих детей все в жизни сложилось, чтобы они были прежде всего счастливы, а мы со своей стороны приложим к этому все усилия», — сказал Владимир Кравцов. От облисполкома он вручил детскому дому сертификат на оборудование для сенсорной комнаты.

Сейчас в Понемуньском детском доме воспитываются 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет. В нем созданы все условия для воспитания, развития и образования. Ребята учатся в городских школах, посещают кружки и спортивные секции. Проживание, к слову, здесь организовано по семейному типу — детей из одной семьи селят вместе, чтобы старшие помогали младшим, заботились о них.

«На Новый год создаем для малышей праздничную атмосферу. Вместе украшаем комнаты и зал, репетируем праздник. Радуюсь, когда на лицах появляются улыбки», — рассказывает девятиклассница Екатерина Козел, которая на празднике выступает в роли Снегурочки. Сама она от Нового года ждет хорошего настроения и исполнения желаний.





Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января. В Гродненской области запланировано свыше 5 тыс. различных мероприятий, участие в которых примут юные жители региона. Это не только утренники в учреждениях образования и на предприятиях, но и поездки в усадьбы к Деду Морозу (их открыли во многих районах области), различные массовые мероприятия и гуляния. В регионе к старту акции приурочили зажжение праздничной иллюминации на елках в городах и других населенных пунктах. Одной из новинок этого года стал «белый бал». 18 декабря он собрал в областной филармонии успешных в учебе и общественной жизни школьников, студентов и учащихся учреждений профессионального образования.

Областная елка в этом году пройдет 27 декабря. Ее примет обновленная областная филармония, что позволит существенно увеличить количество участников. Приглашение на елку получат 1,1 тыс. школьников со всех районов области.

Источник: БелТА

Фото Леонида ЩЕГЛОВА