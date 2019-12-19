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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси до утра 20 декабря
20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси до утра 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Наблюдающиеся по западу Беларуси туманы в период с 21.00 19 декабря до 3.00 20 декабря распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 10.00-12.00 20 декабря.
водители - включайте ближний свет фар!
Видимость в тумане составит 100-500 м.
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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси до утра 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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