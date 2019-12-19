Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси до утра 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Наблюдающиеся по западу Беларуси туманы в период с 21.00 19 декабря до 3.00 20 декабря распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 10.00-12.00 20 декабря.





водители - включайте ближний свет фар!

Видимость в тумане составит 100-500 м.