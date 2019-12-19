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В Верховном суде Беларуси обсудили обновленный Налоговый кодекс
20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Верховном суде Беларуси сегодня обсуждали обновленный Налоговый кодекс, передает телеканал «МИР 24».
Новый кодекс в Беларуси приняли в расчете снизить налоговую нагрузку на экономику и улучшить инвестиционный климат.
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Новый кодекс в Беларуси приняли в расчете снизить налоговую нагрузку на экономику и улучшить инвестиционный климат.
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