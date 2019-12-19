В Верховном суде Беларуси обсудили обновленный Налоговый кодекс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Верховном суде Беларуси сегодня обсуждали обновленный Налоговый кодекс, передает телеканал «МИР 24».



Прошел год, как он вступил в силу. На встрече говорили, как применять некоторые статьи закона, и особо отметили, что при принятии решений суды должны придерживаться принципа презумпции добросовестности налогоплательщика.

«Мы исходим из того, что этот принцип декларирует то, что априори каждый налогоплательщик добросовестный. И эту добросовестность необходимо опровергать нашим контролирующим надзорным органам. На это мы обращаем особое внимание. Если при рассмотрении экономических и гражданских дел будут выявлены какие-то пробелы или неточности в налоговом законодательстве, все решения должны приниматься именно в пользу налогоплательщиков», – рассказал заместитель председателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец.

Новый кодекс в Беларуси приняли в расчете снизить налоговую нагрузку на экономику и улучшить инвестиционный климат.