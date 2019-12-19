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Список для парней: что нельзя дарить девушкам на Новый год

20.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали, что не надо дарить на Новый год вообще всем, а сейчас решили сузить тему. Смотрите, что нельзя класть под елку вашей девушке, если вы хотите сохранить с ней хорошие отношения. Парни, перед походом в магазин еще раз пробегитесь глазами по тексту. Мы предупреждали.


Фото: burst.shopify.com

Кухонная утварь

Блендеры, ножи и сковородки не ассоциируются с праздниками. Они наводят на мысли о бесконечных часах, проведенных за готовкой, а кому в новогоднюю ночь хочется думать о домашней работе?

Хотите подарить своей спутнице новую мультиварку — сделайте это без праздничного повода. В таком случае ей будет приятно, а у презента будет подтекст «давай сделаем нашу готовку приятнее», а не «возвращайся скорее на кухню».

Одежда

Если вам не указали прямо на определенную модель тренча или ботинок, дарить одежду не стоит. Вы просто не угадаете: ей обязательно не понравится или фасон, или расцветка. Или вы вообще промахнетесь с размером — что тогда делать?


Фото: pixabay.com

Такие вещи лучше покупать вместе, и пусть это будет внеплановый сюрприз, а не закрытие праздничного гештальта. Так вы еще и поймете, что сейчас нравится вашей девушке: ее вкусы с момента последнего шопинга могли измениться.

Домашние животные

Вариант с дарением щеночка может прокатить в диснеевском мультике, но не в реальной жизни. Питомец — это большая ответственность, к которой ваша девушка может быть не готова. И не надо думать, что подарок в виде живого символа года будет крутым: за крысами и мышками нужен не меньший уход, чем за собаками и кошками.

Насколько хорошо вы помните мультики Disney? Тест

Помните, что девушка должна сама выбрать себе питомца. Вы можете помочь, отправившись с ней в питомник или приют: так вы и нового друга отыщете, и доброе дело сделаете.

Косметика

Здесь та же история, что и с одеждой. Если вы точно не знаете, что девушке нужна такая-то подводка для глаз, экспериментировать не стоит. Косметика — слишком индивидуальная история, чтобы лезть в нее неподготовленным. Вы точно где-то запутаетесь и купите то, что ей не нравится / надоело / раздражает (нужное подчеркнуть).

Косметика стала вашей идеей фикс и под елкой вы видите только ее? Тогда купите девушке сертификат в специализированный магазин. Красиво упакуйте его и сопроводите интересной открыткой: так у вашего практичного подарка появится нотка индивидуальности.

Весы

Ваше желание осчастливить девушку крутым подарком может быть воспринято как издевка. Весы, пусть и нашпигованные по последнему слову техники, вызывают в голове вопрос: «Неужели это намек на мой лишний вес?». А такой вопрос — прямой путь к обиде, после которой вы не дождетесь поцелуя под омелой.


Фото: pixabay.com

Вообще не дарите вещей, которые могут заставить человека выдумать у себя в голове проблемы с весом. Никаких хулахупов, гантелей и абонементов в спортзал — просто забудьте. Если и дарить активности, то более элегантные: например, совместный поход на курсы танго.

Книги вашего любимого автора

То, что нравится вам, не обязательно понравится другому человеку. Если девушка говорит, что ей не нравится фэнтези, а вы с довольной улыбкой протягиваете ей томик Толкина, положительной реакции не ждите. Максимум, что вы получите, — это вежливую улыбку, а книга отправится на дальнюю полку.

Узнайте, какого автора она читает. Как узнаете, следите за тем, чтобы выбранная вами книга не была ею прочитана. Да, это сложно, но вы сами полезли в этот литературный омут — теперь выкручивайтесь.

Мягкие игрушки

Если вы дарите подарок не семикласснице, придется придумать что-то другое. Мягкая игрушка — это милый потенциальный пылесборник, которому в ее доме может просто не найтись места. Ну вот сделала она себе ремонт в скандинавском стиле, а вы туда тащите огромного розового зайца. И что с ним делать?


Фото: pixabay.com

Плюшевые звери тут не прокатят, и даже акула из «Икеи» идет мимо. Допустимый максимум — интересные фигуры из фарфора, глины или дерева, выполненные в новогодней тематике. Но такой подарок не должен быть основным — нужно добавить что-то еще.

Фоторамки

Одно дело, когда вы дарите человеку его любимую картину, и совсем другое, когда от этой картины остается одна рамка. Пустой прямоугольник — это вовсе не то, что хочется заказать у Деда Мороза.

Хуже обычной фоторамки может быть только фоторамка электронная. Этот девайс присутствует в большинстве подарочных списков, которые нам подсовывает интернет, и мы правда не понимаем почему. Фоторамки несуразные, дорогие и по большей части бесполезные — ни в коем случае не дарите этот «праздничный» рудимент.

Букет цветов

Букет цветов, подаренный в новогоднюю ночь, равен бутерброду, который вам принесут в ресторане вместо сета из трех блюд. Это не полноценный подарок: он может быть приятным дополнением, но за самостоятельный презент не сойдет.


Фото: burst.shopify.com

Ситуация будет особенно плохой, если букет будет состоять из красных роз: факт дарения цветов вам еще могут простить, но банальный выбор — ни в коем случае.

Пауэрбанк

Портативную зарядку лучше приберечь до дня рождения малознакомого коллеги: под елкой ей не место. С электронными девайсами дела обстоят так: или вручайте что-то более стоящее, или меняйте вектор подарков. Сложно скакать от радости, когда тебе дарят такую обезличенную вещь: запоминающиеся презенты в каждом втором магазине не продаются.

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Весы, игрушки и косметика: что еще нельзя заворачивать в подарочную упаковку? Парни, сохраните этот текст перед походом в магазин!
 
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