Драма Соболенко, продажа Гришиным медалей и хоккей юниоров. Чем удивлял наш спорт в 2019-м

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко громко поругалась с тренером, а после примирения с ним взяла титулы. Алексей Гришин продал первое золото белорусов на зимних Олимпиадах. Чиновники в Борисове противятся идее присвоить имя Анатолия Капского стадиону. Скандально известные Андрей Арямнов и Артем Милевский тряхнули стариной. Хоккейное «Динамо» шарахается и почти не побеждает, зато игроки юниорской сборной «не по-детски» радуют.

SPORT.TUT.BY вспоминает главное, что удивило нас в уходящем 2019 году.

Соболенко разругалась с Турсуновым на весь мир, а потом взяла с ним титулы

В сезон 2019 года теннисистка Арина Соболенко входила как третий фаворит Australian Open. Не выиграла титул в этот раз — и ладно. Хуже другое: Арина перестала побеждать топов (0 побед, 5 поражений в период с января по сентябрь), тогда как годом ранее была грозой авторитетов (8 побед, 4 поражения). Нервничала, допускала необязательные проигрыши, вздорила с тренером Дмитрием Турсуновым, работала с психологом.

Казалось, Арина понимает , как справиться с возросшим давлением. Прежде всего, его создала она сама, а также ее окружение, теннисный мир в лице Крис Эверт, Бориса Беккера, Даррена Кэхилла и Брэда Гилберта, спортивное руководство Беларуси и болельщики. Все ждали трофеев Арины в одиночном разряде и продвижения в рейтинге, чего не случилось. А ведь концентрироваться стоило на игре.

Разрядка случилась в конце августа, когда Турсунов воспринял очередную ссору с Соболенко как сигнал к расставанию. Поблагодарил белоруску за сотрудничество и попрощался с ней через пост в Instagram. То же сделала Арина. Уже на следующий день после разрыва отношений парочку примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин.



Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поостыв Соболенко и Турсунов стали командой опять. Арина вспомнила, какое удовольствие получала в первый год работы с тренером, и оценила его достоинства в любвеобильном посте . Тот породил слух о том, что Арина и Дмитрий — пара, но нет. У Дмитрия есть жена. Недавно он стал отцом .

В отношениях с Ариной Турсунов перестал быть догматиком. Позволил молодому игроку, а Арине, напомним, 21 год, допускать ошибки, брать за них ответственность и искать решения проблем вместе с тренером. «Малый повзрослел» — эти слова из песни Макса Коржа точно характеризуют итог первого сезона Соболенко в топ-20, большую часть которого она провела в качестве девятой и десятой ракеток мира.

В сентябре Арина победила голландку Кики Бертенс из топ-10, первую ракетку мира австралийку Эшли Барти и провела первую защиту титула в карьере. В октябре она выиграла малый итоговый турнир в Чжухае, в финале соревнований снова одолев Бертенс, чем закрепила успех.

Осталось перенести обретенную уверенность в новый олимпийский сезон, стартующий для Соболенко в начале января в Шэньчжене, где ей также предстоит защищать титул.

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Арямнов выиграл медали чемпионатов мира и Европы, во что уже не верилось

Весной 2018-го чемпион Олимпийских игр 2008 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал нам , что взялся за ум и намерен вернуть себе доброе имя победами в спорте после череды залетов. А это употребление курительных смесей, неоднократное вождение в нетрезвом виде, приведшее к запрету покидать Борисов, слабость к алкоголю в принципе.

Промахи Андрея вкупе с критическими высказываниями в адрес бывшего главного тренера тяжелоатлетической сборной Александра Гончарова, спортивного руководства страны и даже БАТЭ создали ему имидж скандалиста. На фоне отсутствия результатов в период с 2015 по 2018-й, считалось, что Андрей больше треплется, чем занимается делом.

В ответ на предубежденность Арямнов завел блог на YouTube: показал свои тренировки, дал полезные советы — как, например, закачать спину и избавиться от грыжи (37 тысяч просмотров). Сегодня у канала Арямнова без малого 7,5 тысяч подписчиков. То есть на уровне хоккейного «Динамо» (8,8 тыс.) и больше, чем у футбольного минского «Динамо» (5,6 тыс.).



Андрей Арямнов. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Наконец в 2019-м Арямнов напомнил о себе как о спортсмене. В апреле на чемпионате Европы Андрей стал вторым в двоеборье (190 кг — рывок, 221 кг — толчок) и взял малую бронзовую медаль в рывке. На мировом первенстве в сентябре Андрей снова показал вторую сумму в двоеборье (198 кг — рывок, 228 кг — толчок), добавив к своей сумме 15 кг по сравнению результатом на континентальном форуме.

Из-за допинговых грехов у сборной Беларуси по тяжелой атлетике будет только одна лицензия на Олимпийские игры 2020 года. Конкуренция в борьбе за нее высока, и отрадно, что у Арямнова появился шанс на поездку в Токио.

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Гришин продал первую золотую медаль белорусов на зимних Олимпиадах. Мотив был благородным?

После завершения карьеры в 2014 году олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин редко дает интервью. Получив в 2018-м мандат Минского городского Совета депутатов, он все равно сторонится публичности. Потому новость о том, что олимпийские медали Гришина были выставлены на продажу на сайте RR Auction, — самое громкое появление Алексея в прессе за последние годы.

Площадку для аукциона Гришин выбрал в том числе с тем расчетом, чтобы его решение расстаться с медалями, среди которых — первое золото белорусов на зимних Олимпийских играх, осталось незамеченным. Вышло по-другому.

В комментарии для SPORT.TUT.BY Гришин объяснил , что «одному близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным».



Алексей Гришин на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Фото: Reuters

После этих слов телефон Гришина продолжал «накаляться» из-за частоты входящих вызовов. Олимпийскому чемпиону не понравилось, что ему ставили в укор поступок.

— Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл, — подчеркнул он.

Награды Гришина ушли с молотка за 97 160 долларов (без учета удержания сбора аукциона и уплаты налога): 68 750 долларов заплатили за золото Ванкувера-2010, 28 410 — за бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити.

Азаренко в апреле и мае показала теннис топ-уровня, но на этом всё

Если вы вдруг не знаете, то прошлый сезон теннисистка Виктория Азаренко завершила досрочно, находясь в Китае и будучи готовой играть, из-за судебной тяжбы за право на опеку над сыном. Мысли Вики были вовсе не о теннисе, и выступать в таком состоянии не имело смысла.

Жизнь в страхе потерять ребенка не позволяет Вике показать максимум в теннисе на протяжении двух лет. Вика пашет на тренировках, о чем нам говорили ее бывший тренер Вим Фиссет , ее менеджер Ваген Акопян и спарринг-партнер Арины Соболенко Антон Дубров. Однако результаты Азаренко не подтверждают амбиций находиться на вершине мирового рейтинга , как в 2012-м и 2013-м.

В январе 2019-м у Вики случился эпикфейл — вылет в первом раунде Australian Open, где она дважды брала титул, впервые с 2006 года. В феврале и марте она чередовала редкие успехи с поражениями и разыгралась только в апреле, когда одержала первую победу над игроком из топ-10 за год и сыграла в финале турнира в Акупулько. Позже она провела тай-брейк с Эшли Барти , сейчас первой в мире, и второй раз была лучше игрока из топ-10.



Виктория Азаренко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из-за невысокого рейтинга и неблагоприятного жребия Вика рано встречалась с топами — как с японкой Наоими Осакой во втором круге «Ролан Гаррос» . Осака едва унесла ноги при счете 4:6, 2:4 не в ее пользу.

Также на ранних стадиях соревнований Вика сражалась с чешкой Петрой Квитовой (2:6, 6:7), американкой Сереной Уильямс (5:7, 3:6), румынкой Симоной Халеп (3:6, 1:6), нашей Ариной Соболенко (6:3, 3:6, 4:6). Все эти матчи прошли в красивой борьбе, и тем не менее прорыва Азаренко на дистанции мы не увидели. Вика входила в сезон 51-й в мире, а завершила его на 50-й строчке рейтинга WTA.

В межсезонье Азаренко отпустила тренера, который ушел к Осаке. Она не заявилась на Australian Open 2020. Готовится ли Вика вообще к тому, чтобы сыграть в год Олимпиады? Прошлые Олимпийские игры она пропустила из-за беременности .

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Хоккейное «Динамо» шарахается: то курс на игру своими, то набор иностранцев пачками под натурализацию

Минское «Динамо» в новом сезоне КХЛ не устает бить клубные антирекорды и уже в середине чемпионата не претендует на место в плей-офф. Но самое страшное, что клуб окончательно запутался в своей философии.

Весной и летом активно велись разговоры о ставке на своих. Из-за перехода с формулы «6+1» на «4+1» даже сорвалось подписание контракта с Александром Андриевским.

Работать с лимитом в пять легионеров согласился Крэйг Вудкрофт, но провал с предсезонке, когда «Динамо» обыгрывали даже белорусские команды, показал, что белорусами в плей-офф пробиться не получится. И тут начались маневры.

Сначала белорусский патриотизм заиграл в сердце Франсиса Паре, который внезапно на четвертом десятке лет начал мечтать об игре за нашу сборную. Затем такое же желание проснулось у Шейна Принса — тот вообще в Беларуси никогда не был. Эту парочку перестали считать легионерами, пригласив на освободившиеся вакансии вакансии Тему Пулккинена и Райана Спунера.



Шейн Принс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После этого отсутствие игр за свою национальную сборную стало чуть ли не обязательным критерием для получения контракта в «Динамо». После бесконечных разговоров о проблеме с вратарями в сборной в команду на просмотр приезжает Дэнни Тэйлор.

Более того, шесть пропущенных шайб за неполный матч со «Спартаком» так впечатлили боссов «Динамо», что ему сразу же предложили контракт на два года. По его окончании он как раз сможет сыграть за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира.

Чувствуется дефицит разносторонних защитников? Встречайте Джо Морроу. Не прижившийся даже в аутсайдере АХЛ канадец внезапно получает сразу двухлетний контракт с «зубрами». Надо ли пояснять с какой перспективой?

А тут еще и Мэтью Майоне подъехал. В первом же периоде за «Динамо» защитник-музыкант отметился результативным удалением. Затем поехал в штрафбокс еще раз. А во второй игре привез шайбу в свои ворота. За сборную не играл, но с таким стартом в новом клубе получить полноценный контракт будет сложно.

Молодежь при этом играет все меньше и меньше. И зрители на «Минск-Арену» тоже ходить перестали.

В общем, в этом сезоне у «Динамо» есть лишь антирекордная серия поражений, формула «8+2», танк из ковров и автобус в роли тренера .

Юниоры сыграли в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, а мы уже и не ждали

Мы регулярно говорим о стагнации белорусского хоккея, удручаемся результатами сборной и с удивлением узнаем об очередном натурализованном канадце в «Динамо». На этом фоне лучиком надежды выглядит новое поколение белорусских хоккеистов. Возглавляемая Евгением Есауловым юниорская сборная в апреле вышла в четвертьфинал чемпионата мира в элитном дивизоне, разобравшись в группе с топовыми финнами и чехами.



Юниорская сборная Беларуси по хоккею. Фото: iihf.com

Кажется, поколение 2001−2002 годов — лучшее, что было в нашем хоккее со времен игроков, родившихся в середине 80-х.

Важно, что в этом возрасте у нас есть невероятно одаренные ребята на каждой из позиции. Со времен Андриевского не хватает габаритного и забивного центра? Вот вам проспект «Вашингтона» Алексей Протас .

Испытываем дефицит атакующих защитников? Не проблема — Владислав Колячонок впечатлил ведущих скаутов Северной Америки и был выбран на драфте «Флоридой».

В сборной мало забивных крайков? Подождите несколько лет и за национальную команду дебютируют Евгений Оксентюк и Владимир Алистров.

Нет крепкого первого номера? Присмотритесь к Алексею Колосову и Ростиславу Зиновенко. Эти парни не по годам хладнокровны и мастеровиты.

Наши «андеры» разрывают молодежные лиги Северной Америки и не страдают звездной болезнью (лишь бы не сглазить). Если поверим в этих ребят, то надолго забудем о существовании «пердива». И без помощи всех этих Принсов и Паре.

Местные власти в Борисове противятся увековечиванию памяти Капского

Разобраться, стоит ли надеяться на появление памятника основателю футбольного клуба БАТЭ Анатолию Капскому у «Борисов-Арены», переименование стадиона или прилегающей к нему улицы в его честь, мы решили по случаю первой годовщины со дня смерти Капского.

Вопрос увековечивания памяти Капского — не финансовый, так как благодарные Анатолию Анатольевичу футболисты без проволочек соберут деньги на памятник, а политический. За разъяснениями мы обратились к местным властям .

Несмотря на обещания ответить на запрос по существу, писем от Борисовского райисполкома и Минобисполкома мы не получили, хотя в личных беседах чиновники не скрывали удивления самому факту обращения: мол, разве памятника на могильной плите Капского недостаточно?

Петиция сторонников переименования стадиона и улицы в Борисове и установки памятника Капскому все же вынудила Борисовский райисполком отписаться .

Заместитель председателя Анастасия Копикова назвала футбол «футбольным спортом», Капского — одним из тех, кто сделал современный БАТЭ, а также привела выдержку из положения об основаниях для присвоения личных имен объектам и свое мнение о необходимости учитывать интересы Капского, его родных, БАТЭ и «интересы развития региона в целом». Всё.



«Борисов-Арена» в день прощания с Анатолием Капским. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Белорусской федерации футбола и БАТЭ скромничают, инициатив не проявляют. На этом фоне позиция владельца конкурирующего клуба — брестского «Динамо» — Александра Зайцева выгодно отличается.

— Если не будет увековечения памяти в Борисове или где-то еще, мы подхватим, — заверил он в интервью Tribuna.com. — Я обязательно найду способ это сделать. Либо новый стадион [в Бресте] назовем его именем, либо одну из трибун, либо еще что-то. […] Анатолий Анатольевич сделал белорусский футбол. И мы пытаемся продолжать ту волну, которую он поднял.

Год со дня смерти Капского из БАТЭ: ни памятника, ни улицы, ни имени стадиона в его честь

Брестское «Динамо» остановило БАТЭ и впервые стало чемпионом страны

В отпуске скандально известный футболист Артем Милевский мечтает о встречах «с каким-нибудь» «Реалом», «Ювентусом» и «Зенитом» в Лиге чемпионов в следующем году, имея в виду выступление за брестское «Динамо».

В составе брестчан в ноябре Артем стал чемпионом Беларуси, чего не ждали, потому что: первое — с 2006 года по 2018-й чемпионство оставалось только за БАТЭ, что считалось самым ожидаемым исходом и в этот раз, второе — Миля не брал чемпионство со времен выступления для киевское «Динамо», а точнее — десять лет.



Артем Милевский с кубком победителю чемпионата Беларуси по футболу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для брестского «Динамо» чемпионство и вовсе что-то новое . Ранее клуб не добивался таких высот, но приход к управлению председателя общего собрания участников «Бремино групп» Александра Зайцева летом 2016-го изменил все. В Бресте увидели Диего Марадону , не жалеют денег на футболистов и научились побеждать БАТЭ регулярно (3:1, 1:0 и 1:1 — результаты в 2019-м).

— Рад, что в Бресте такой охрененный коллектив на всех уровнях, что лично меня не удивляет. Ну и здорово, что у нас все получилось в этом году, — сказал нам Миля. А ведь в 2015-м он мог оказаться в БАТЭ или минском «Динамо».

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