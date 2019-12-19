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Драма Соболенко, продажа Гришиным медалей и хоккей юниоров. Чем удивлял наш спорт в 2019-м
Источник материала: Tut.by
Арина Соболенко громко поругалась с тренером, а после примирения с ним взяла титулы. Алексей Гришин продал первое золото белорусов на зимних Олимпиадах. Чиновники в Борисове противятся идее присвоить имя Анатолия Капского стадиону. Скандально известные Андрей Арямнов и Артем Милевский тряхнули стариной. Хоккейное «Динамо» шарахается и почти не побеждает, зато игроки юниорской сборной «не по-детски» радуют.
SPORT.TUT.BY вспоминает главное, что удивило нас в уходящем 2019 году.
Соболенко разругалась с Турсуновым на весь мир, а потом взяла с ним титулы
В сезон 2019 года теннисистка Арина Соболенко входила как
Казалось, Арина
Разрядка случилась в конце августа, когда Турсунов воспринял очередную ссору с Соболенко как сигнал к расставанию. Поблагодарил белоруску за сотрудничество и попрощался с ней через пост в Instagram. То же сделала Арина. Уже на следующий день после разрыва отношений парочку
Поостыв Соболенко и Турсунов стали командой опять. Арина вспомнила, какое удовольствие получала в первый год работы с тренером, и оценила его достоинства
В отношениях с Ариной Турсунов перестал быть догматиком. Позволил молодому игроку, а Арине, напомним, 21 год, допускать ошибки, брать за них ответственность и искать решения проблем вместе с тренером. «Малый повзрослел» — эти слова из песни Макса Коржа точно характеризуют итог первого сезона Соболенко в топ-20, большую часть которого она провела в качестве девятой и десятой ракеток мира.
В сентябре Арина
Осталось перенести обретенную уверенность в новый олимпийский сезон, стартующий для Соболенко в начале января в Шэньчжене, где ей также предстоит защищать титул.
Арямнов выиграл медали чемпионатов мира и Европы, во что уже не верилось
Весной 2018-го чемпион Олимпийских игр 2008 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов
Промахи Андрея вкупе с критическими высказываниями в адрес бывшего главного тренера тяжелоатлетической сборной Александра Гончарова, спортивного руководства страны и
В ответ на предубежденность Арямнов завел блог на YouTube: показал свои тренировки, дал полезные советы — как, например,
Наконец в 2019-м Арямнов напомнил о себе как о спортсмене. В апреле на чемпионате Европы Андрей
Из-за допинговых грехов у сборной Беларуси по тяжелой атлетике будет только одна лицензия на Олимпийские игры 2020 года. Конкуренция в борьбе за нее высока, и отрадно, что у Арямнова появился шанс на поездку в Токио.
Гришин продал первую золотую медаль белорусов на зимних Олимпиадах. Мотив был благородным?
После завершения карьеры в 2014 году олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин редко дает интервью.
Площадку для аукциона Гришин выбрал в том числе с тем расчетом, чтобы его решение расстаться с медалями, среди которых — первое золото белорусов на зимних Олимпийских играх, осталось незамеченным. Вышло по-другому.
В комментарии для SPORT.TUT.BY Гришин
После этих слов телефон Гришина продолжал «накаляться» из-за частоты входящих вызовов. Олимпийскому чемпиону не понравилось, что ему ставили в укор поступок.
— Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл, — подчеркнул он.
Награды Гришина ушли с молотка за 97 160 долларов (без учета удержания сбора аукциона и уплаты налога): 68 750 долларов заплатили за золото Ванкувера-2010, 28 410 — за бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити.
Азаренко в апреле и мае показала теннис топ-уровня, но на этом всё
Если вы вдруг не знаете, то прошлый сезон теннисистка Виктория Азаренко завершила досрочно, находясь в Китае и будучи готовой играть, из-за судебной тяжбы за право на опеку над сыном. Мысли Вики были вовсе не о теннисе, и выступать в таком состоянии не имело смысла.
Жизнь в страхе потерять ребенка не позволяет Вике показать максимум в теннисе на протяжении двух лет. Вика пашет на тренировках, о чем нам говорили ее
В январе 2019-м у Вики случился
Из-за невысокого рейтинга и неблагоприятного жребия Вика рано встречалась с топами — как с японкой Наоими Осакой
Также на ранних стадиях соревнований Вика сражалась с чешкой Петрой Квитовой (2:6, 6:7), американкой Сереной Уильямс (5:7, 3:6), румынкой Симоной Халеп (3:6, 1:6),
В межсезонье Азаренко отпустила тренера, который ушел к Осаке. Она
Хоккейное «Динамо» шарахается: то курс на игру своими, то набор иностранцев пачками под натурализацию
Минское «Динамо» в новом сезоне КХЛ не устает бить клубные антирекорды и уже в середине чемпионата не претендует на место в плей-офф. Но самое страшное, что клуб окончательно запутался в своей философии.
Весной и летом активно велись разговоры о ставке на своих. Из-за перехода с формулы «6+1» на «4+1» даже сорвалось подписание контракта с Александром Андриевским.
Работать с лимитом в пять легионеров согласился Крэйг Вудкрофт, но провал с предсезонке, когда «Динамо» обыгрывали даже белорусские команды, показал, что белорусами в плей-офф пробиться не получится. И тут начались маневры.
Сначала белорусский патриотизм заиграл в сердце Франсиса Паре, который внезапно на четвертом десятке лет начал мечтать об игре за нашу сборную. Затем такое же желание проснулось у Шейна Принса — тот вообще в Беларуси никогда не был. Эту парочку перестали считать легионерами, пригласив на освободившиеся вакансии вакансии Тему Пулккинена и Райана Спунера.
После этого отсутствие игр за свою национальную сборную стало чуть ли не обязательным критерием для получения контракта в «Динамо». После бесконечных разговоров о проблеме с вратарями в сборной в команду на просмотр приезжает Дэнни Тэйлор.
Более того, шесть пропущенных шайб за неполный матч со «Спартаком» так впечатлили боссов «Динамо», что ему сразу же предложили контракт на два года. По его окончании он как раз сможет сыграть за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира.
Чувствуется дефицит разносторонних защитников? Встречайте Джо Морроу. Не прижившийся даже в аутсайдере АХЛ канадец внезапно получает сразу двухлетний контракт с «зубрами». Надо ли пояснять с какой перспективой?
А тут еще и Мэтью Майоне подъехал. В первом же периоде за «Динамо» защитник-музыкант отметился результативным удалением. Затем поехал в штрафбокс еще раз. А во второй игре привез шайбу в свои ворота. За сборную не играл, но с таким стартом в новом клубе получить полноценный контракт будет сложно.
Молодежь при этом играет все меньше и меньше. И зрители на «Минск-Арену» тоже ходить перестали.
В общем, в этом сезоне у «Динамо» есть лишь антирекордная серия поражений, формула «8+2»,
Юниоры сыграли в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, а мы уже и не ждали
Мы регулярно говорим о стагнации белорусского хоккея, удручаемся результатами сборной и с удивлением узнаем об очередном натурализованном канадце в «Динамо». На этом фоне лучиком надежды выглядит новое поколение белорусских хоккеистов. Возглавляемая Евгением Есауловым юниорская сборная в апреле вышла в четвертьфинал чемпионата мира в элитном дивизоне, разобравшись в группе с топовыми финнами и чехами.
Кажется, поколение 2001−2002 годов — лучшее, что было в нашем хоккее со времен игроков, родившихся в середине 80-х.
Важно, что в этом возрасте у нас есть невероятно одаренные ребята на каждой из позиции. Со времен Андриевского не хватает габаритного и забивного центра? Вот вам проспект «Вашингтона»
Испытываем дефицит атакующих защитников? Не проблема — Владислав Колячонок впечатлил ведущих скаутов Северной Америки и был выбран на драфте «Флоридой».
В сборной мало забивных крайков? Подождите несколько лет и за национальную команду дебютируют Евгений Оксентюк и Владимир Алистров.
Нет крепкого первого номера? Присмотритесь к Алексею Колосову и Ростиславу Зиновенко. Эти парни не по годам хладнокровны и мастеровиты.
Наши «андеры» разрывают молодежные лиги Северной Америки и не страдают звездной болезнью (лишь бы не сглазить). Если поверим в этих ребят, то надолго забудем о существовании «пердива». И без помощи всех этих Принсов и Паре.
Местные власти в Борисове противятся увековечиванию памяти Капского
Разобраться, стоит ли надеяться на появление памятника основателю футбольного клуба БАТЭ Анатолию Капскому у «Борисов-Арены», переименование стадиона или прилегающей к нему улицы в его честь, мы решили по случаю первой годовщины со дня смерти Капского.
Вопрос увековечивания памяти Капского — не финансовый, так как благодарные Анатолию Анатольевичу футболисты без проволочек соберут деньги на памятник, а политический. За разъяснениями
Несмотря на обещания ответить на запрос по существу, писем от Борисовского райисполкома и Минобисполкома мы не получили, хотя в личных беседах чиновники не скрывали удивления самому факту обращения: мол, разве памятника на могильной плите Капского недостаточно?
Петиция сторонников переименования стадиона и улицы в Борисове и установки памятника Капскому все же вынудила Борисовский райисполком
Заместитель председателя Анастасия Копикова назвала футбол «футбольным спортом», Капского — одним из тех, кто сделал современный БАТЭ, а также привела выдержку из положения об основаниях для присвоения личных имен объектам и свое мнение о необходимости учитывать интересы Капского, его родных, БАТЭ и «интересы развития региона в целом». Всё.
В Белорусской федерации футбола и БАТЭ скромничают, инициатив не проявляют. На этом фоне позиция владельца конкурирующего клуба — брестского «Динамо» — Александра Зайцева выгодно отличается.
— Если не будет увековечения памяти в Борисове или где-то еще, мы подхватим, — заверил он
Брестское «Динамо» остановило БАТЭ и впервые стало чемпионом страны
В отпуске скандально известный футболист Артем Милевский
В составе брестчан в ноябре Артем стал чемпионом Беларуси, чего не ждали, потому что: первое — с 2006 года по 2018-й чемпионство оставалось только за БАТЭ, что считалось самым ожидаемым исходом и в этот раз, второе — Миля не брал чемпионство со времен выступления для киевское «Динамо», а точнее — десять лет.
Для брестского «Динамо» чемпионство и вовсе
— Рад, что в Бресте такой охрененный коллектив на всех уровнях, что лично меня не удивляет. Ну и здорово, что у нас все получилось в этом году, —
Брест. Брест? Это во Франции?» Чешский тренер делает «Динамо» из Бреста сильнее БАТЭ">«Не знал, где Брест. Брест? Это во Франции?» Чешский тренер делает «Динамо» из Бреста сильнее БАТЭ
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Алексей Гришин продал первое золото белорусов на зимних Олимпиадах. Скандально известные Андрей Арямнов и Артем Милевский тряхнули стариной. SPORT.TUT.BY вспоминает...
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