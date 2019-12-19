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В доме 1998 года в Минске продают «двушку» с ценой «квадрата» в почти 5 тысяч долларов

20.12.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске выставили на продажу двухкомнатную квартиру со стоимостью квадратного метра почти в 5 тысяч долларов. А само это жилье стоит 262,6 тысячи долларов. Но не менее примечателен тут и интерьер. На это жилье обратили внимание в телеграм-канале «Будни риелтора. Минск».


Квартира находится на четвертом этаже шестиэтажки 1998 года постройки на улице Некрасова, 28. Площадь жилья — 55,2 «квдрата». Цена за метр — 4,757 долларов. Выглядит это дело вот так:











— В квартире выполнена тепло и шумоизоляция, заменены окна на современные стеклопакеты, просторная кухня, в коридоре встроенный шкаф купе. На полу в спальне и гостиной уложен высококачественный ламинат; в прихожей, кухне керамическая плитка; в ванной комнате и туалете современная красивая керамическая плитка. Еще одна изюминка квартиры — 2 лоджии с установленными современными стеклопакетами, утеплена, несущих стен нет, — сказано в объявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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