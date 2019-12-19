ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко помиловал бывшего заместителя председателя правления «Беларусбанка»

20.12.2019 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

TUT.by сообщает, что на свободу вышел бывший первый заместитель председателя «Беларусбанке» Геннадий Господарик. В сентябре 2018 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Как рассказали TUT.BY анонимные источники, 59-летний Господарик освободился в середине ноября 2019 года. Его помиловал руководитель государства.

Учитывая, что топ-менеджер находился под стражей с лета 2016 года, он отбыл более половины назначенного срока.


Господарика арестовали работники КГБ в июне 2016 года во время попытки получить взятку в $ 14 тысяч. Его дело рассматривал Центральный районный суд Минска. Согласно следствию, в общей сложности с 2010 по 2015 год он получил в качестве взяток $ 215 тысяч. Деньги Господарик брал за содействие частным структурам в победе в тендерах по закупкам техники для банке.

Господарик признал свою вину по семи эпизодам взяточничества. В сентябре 2018 года его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.by сообщает, что на свободу вышел бывший первый заместитель председателя «Беларусбанке» Геннадий Господарик. В сентябре 2018 года он был приговорен к 7,5 годам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потеряла детство, увела мужа из семьи и не может добиться уважения отца. Интересные факты о Лизе Боярской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика