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Евросоюз: беларусы будут платить за «шенген» 80 евро
Источник материала: KYKY>
В Брюсселе встретились делегации ЕС и Беларуси,
Вся подготовка по этим соглашениям уже завершена. Стороны обсудили, что еще осталось сделать, чтобы подписать документы и чтобы они вступили в силу. Так, после подписания соглашений тексты должны утвердить Европейский парламент и Национальное собрание Беларуси.
Как
ЕС напомнил: 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС. Он увеличит визовый сбор во всем мире до 80 евро, в том числе в Беларуси (сейчас мы платим 60 евро). Тем не менее, ЕС пообещал, что это не навсегда – ровно до того момента, когда Соглашения об упрощении визового режима вступят в силу. Только тогда беларусам придется платить за «шенген» уже не 80, а 35 евро. Кроме того, соглашение даст возможность большим категориям путешественников рассчитывать на бесплатный «шенген», а также на многократные визы со все более продолжительным сроком действия (до пяти лет).
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