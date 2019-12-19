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Евросоюз: беларусы будут платить за «шенген» 80 евро

20.12.2019 09:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Брюсселе встретились делегации ЕС и Беларуси, сообщается в пресс-релизе Европейкой службы внешних действий. По итогам переговоров Евросоюз предложил Минску подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе 2020 года. 

Вся подготовка по этим соглашениям уже завершена. Стороны обсудили, что еще осталось сделать, чтобы подписать документы и чтобы они вступили в силу. Так, после подписания соглашений тексты должны утвердить Европейский парламент и Национальное собрание Беларуси.

Как выяснил TUT.by, 19 декабря Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения о реадмисси. Но для вступления в силу его следует опубликовать в Официальном журнале ЕС.

ЕС напомнил: 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС. Он увеличит визовый сбор во всем мире до 80 евро, в том числе в Беларуси (сейчас мы платим 60 евро). Тем не менее, ЕС пообещал, что это не навсегда – ровно до того момента, когда Соглашения об упрощении визового режима вступят в силу. Только тогда беларусам придется платить за «шенген» уже не 80, а 35 евро. Кроме того, соглашение даст возможность большим категориям путешественников рассчитывать на бесплатный «шенген», а также на многократные визы со все более продолжительным сроком действия (до пяти лет).

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Теги: Минск
 
 
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В Брюсселе встретились делегации ЕС и Беларуси, сообщается в пресс-релизе Европейкой службы внешних действий. По итогам переговоров Евросоюз предложил Минску...
 
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