Евросоюз: беларусы будут платить за «шенген» 80 евро

Источник материала: KYKY

В Брюсселе встретились делегации ЕС и Беларуси, сообщается в пресс-релизе Европейкой службы внешних действий. По итогам переговоров Евросоюз предложил Минску подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе 2020 года.

Вся подготовка по этим соглашениям уже завершена. Стороны обсудили, что еще осталось сделать, чтобы подписать документы и чтобы они вступили в силу. Так, после подписания соглашений тексты должны утвердить Европейский парламент и Национальное собрание Беларуси.

Как выяснил TUT.by, 19 декабря Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения о реадмисси. Но для вступления в силу его следует опубликовать в Официальном журнале ЕС.

ЕС напомнил: 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС. Он увеличит визовый сбор во всем мире до 80 евро, в том числе в Беларуси (сейчас мы платим 60 евро). Тем не менее, ЕС пообещал, что это не навсегда – ровно до того момента, когда Соглашения об упрощении визового режима вступят в силу. Только тогда беларусам придется платить за «шенген» уже не 80, а 35 евро. Кроме того, соглашение даст возможность большим категориям путешественников рассчитывать на бесплатный «шенген», а также на многократные визы со все более продолжительным сроком действия (до пяти лет).