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МВД России назвало самые популярные способы угона автомобилей

20.12.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В главном управлении МВД по Москве назвали популярные способы вскрытия и угона машин в столице, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, часто угонщики вскрывают двери механическим способом или с помощью специальных приспособлений вроде «удочки» и «длинной руки». Сигнализация в таких случаях отключается через различные электронные сканеры.

Еще одна тактика — использовать подмену ключа. Ее применяют, когда владелец автомобиля продает его. Злоумышленник находит информацию о продаже в интернете и узнает у продавца, какое противоугонное оборудование установлено. Во время осмотра машины человек меняет оригинал ключа на дубликат или просто ворует его.


В некоторых случаях для угона используется автоэвакуатор, пишет lenta.ru

Ранее в столичной прокуратуре подсчитали, что самыми угоняемыми марками авто в Москве в 2019 году стали Toyota, Kia и Hyundai. По информации МВД, за 11 месяцев в столице было украдено 1754 машины. Это на 25,1 процента меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.
 
 
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В главном управлении МВД по Москве назвали популярные способы вскрытия и угона машин в столице, сообщает РИА Новости.
 
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