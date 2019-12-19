Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле

Источник материала: Аргументы и факты

Около 19:30 девушка 1998 г.р. за рулем «Мерседеса» ехала в левой полосе по проспекту Речицкому со стороны ул. Объездной. В соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял её супруг.

Когда на светофоре загорелся зеленый свет, оба начали движение и пересекли перекрёсток. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем супруга. От удара тот выехал за пределы проезжей части. «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «БМВ» и «Опель».