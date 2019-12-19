Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле

Около 19:30 девушка 1998 г.р. за рулем «Мерседеса» ехала в левой полосе по проспекту Речицкому со стороны ул. Объездной. В соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял её супруг.
Когда на светофоре загорелся зеленый свет, оба начали движение и пересекли перекрёсток. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем супруга. От удара тот выехал за пределы проезжей части. «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «БМВ» и «Опель».
Девушка попала в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи её отпустили домой. У водителя «БМВ», также обратившегося за медпомощью, имелись признаки алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1 промилле алкоголя, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД.