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Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле

20.12.2019 09:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле
МВД Республики Беларусь

Около 19:30 девушка 1998 г.р. за рулем «Мерседеса» ехала в левой полосе по проспекту Речицкому со стороны ул. Объездной. В соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял её супруг.

Когда на светофоре загорелся зеленый свет, оба начали движение и пересекли перекрёсток. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем супруга. От удара тот выехал за пределы проезжей части. «Мерседес» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «БМВ» и «Опель». 

Девушка попала в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи её отпустили домой. У водителя «БМВ», также обратившегося за медпомощью, имелись признаки алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1 промилле алкоголя, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД. 

Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Речицкий в Гомеле
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