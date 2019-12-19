ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудник НАН РБ и его научный партнер найдены мёртвыми

20.12.2019 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси ведет расследование смерти замгендиректора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Владимира Лапицкого и его партнера по научным разработкам, руководителя компании «Белинфорешения».

Пустую машину Левшинского нашли в районе Ждановичей под Минском 17 декабря. Судя по всему, автомобиль ранее побывал в аварии. Через некоторое время неподалёку от машины в водохранилище всплыли тела Лапицкого и Левшинского. На опознание приезжал сын Лапицкого. Предположительно смерть учёных произошла 16 декабря, сообщил tut.by.

В последние годы учёные работали над переходом подконтрольных Минздраву структур на электронный документооборот. Большинство крупных разработок в области информатизации здравоохранения в Беларуси — заслуга коллектива под руководством Лапицкого.
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси ведет расследование смерти замгендиректора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине продолжается акция «Безопасный новый год»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика