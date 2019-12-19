Логвинец: Интеграция Беларуси и России несёт угрозу Польше, Литве и Латвии





Алесь Логвинец / Еврорадио





"Для России Беларусь — это стратегическое пространство и относительно легко ассимилируемая рабочая сила. Инкорпорация Беларуси увеличит военное присутствие России в регионе и, следовательно, угрозы для безопасности наших непосредственных соседей", — заявил Логвинец.





20 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой будут обсуждаться вопросы интеграции Беларуси и России.





Алесь Логвинец считает, что белорусская сторона старается "заморозить" процесс сближения стран в рамках союзного государства:









"Именно такой была и остается стратегия Лукашенко: пообещать, подписать, получить российскую поддержку, а потом выполнить то, что захочется и что не будет угрожать его власти. Прекрасно зная своего минского клиента, Кремль сейчас так просто не отступит. И мы видим, что уже полтора года идет «подковерная схватка бульдогов»".





7 декабря во время первого раунда "интеграционного" диалога Александр Лукашенко заявил, что не против интеграции, но только "на равных условиях". В свою очередь во время пресс-конференции 19 декабря российский лидер намекнул, что если Беларусь хочет покупать газ по цене Смоленской области, то для этого необходимо слияние стран в сфере налогооблажения, дотационной политики и создание наднациональных органов — контрольного и эмиссионного.



