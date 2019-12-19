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Логвинец: Интеграция Беларуси и России несёт угрозу Польше, Литве и Латвии

20.12.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Углубленная интеграция Беларуси и России может угрожать безопасности Литвы, Латвии, Польши, Украины. Такое мнение высказал политолог Алесь Логвинец в интервью изданию "Новая газета. Балтия".


Алесь Логвинец / Еврорадио

"Для России Беларусь — это стратегическое пространство и относительно легко ассимилируемая рабочая сила. Инкорпорация Беларуси увеличит военное присутствие России в регионе и, следовательно, угрозы для безопасности наших непосредственных соседей", — заявил Логвинец. 

20 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой будут обсуждаться вопросы интеграции Беларуси и России.

Алесь Логвинец считает, что белорусская сторона старается "заморозить" процесс сближения стран в рамках союзного государства:


"Именно такой была и остается стратегия Лукашенко: пообещать, подписать, получить российскую поддержку, а потом выполнить то, что захочется и что не будет угрожать его власти. Прекрасно зная своего минского клиента, Кремль сейчас так просто не отступит. И мы видим, что уже полтора года идет «подковерная схватка бульдогов»".

7 декабря во время первого раунда "интеграционного" диалога Александр Лукашенко заявил, что не против интеграции, но только "на равных условиях". В свою очередь во время пресс-конференции 19 декабря российский лидер намекнул, что если Беларусь хочет покупать газ по цене Смоленской области, то для этого необходимо слияние стран  в сфере налогооблажения, дотационной политики и создание наднациональных органов — контрольного и эмиссионного.
 
 
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Углубленная интеграция Беларуси и России может угрожать безопасности Литвы, Латвии, Польши, Украины. Такое мнение высказал политолог Алесь Логвинец в интервью...
 
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