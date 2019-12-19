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За участие в Лиге Европы-2018/19 БАТЭ получил 7,9 млн евро. Победитель турнира "Челси" — 46,3 млн

20.12.2019 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны размеры выплат участникам Лиги Европы за прошлый сезон.

Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф Лиги Европы-2018/19, УЕФА распределил более 559,2 млн евро, что превосходит 428,1 млн, которые выплатили по итогам сезона-2017/18.

Больше всех заработал "Челси" — 46,3 млн евро. На втором месте "Арсенал" (38,9 млн). Третьим по этому показателю стал "Айнтрахт" — 27,3 млн.

Единственный представитель Беларуси — борисовский БАТЭ — заработал 7,9 млн евро. На групповом этапе "желто-синие" дважды уступили "Челси" (1:3, 0:1) и обыграли "Види" (2:0, 2:0), а также встречались с ПАОКом (1:4, 3:1). В 1/16 финала БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" (1:0, 0:3).

Лигу Европы в прошлом сезоне выиграл "Челси", обыграв "Арсенал" (4:1) в финале.
 
 
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Стали известны размеры выплат участникам Лиги Европы за прошлый сезон.
 
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