Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф Лиги Европы-2018/19, УЕФА распределил более 559,2 млн евро, что превосходит 428,1 млн, которые выплатили по итогам сезона-2017/18.





Больше всех заработал "Челси" — 46,3 млн евро. На втором месте "Арсенал" (38,9 млн). Третьим по этому показателю стал "Айнтрахт" — 27,3 млн.





Единственный представитель Беларуси — борисовский БАТЭ — заработал 7,9 млн евро. На групповом этапе "желто-синие" дважды уступили "Челси" (1:3, 0:1) и обыграли "Види" (2:0, 2:0), а также встречались с ПАОКом (1:4, 3:1). В 1/16 финала БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" (1:0, 0:3).





Лигу Европы в прошлом сезоне выиграл "Челси", обыграв "Арсенал" (4:1) в финале.



