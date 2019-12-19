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В Беларуси исполнен очередной смертный приговор. Казнен убийца двух девушек в Бобруйске

20.12.2019 10:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси исполнен очередной смертный приговор. Казнен убийца двух девушек в Бобруйске

фото: spring96.org​

По данным СМИ приговор Александру Осиповичу приведен в исполнение 17 декабря.

Мужчину судили и признали виновным в жестоком убийстве. Трагедия произошла в Бобруйске – Осипович 16 раз ударил одну девушку ножом, а другую забил молотком.

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд и подтвердила коллегия Верховного суда.

Сохранение смертной казни в Беларуси давно критикуется Евросоюзом. О своем сожалении в связи с исполнением очередного приговора заявил в Твиттере официальный представитель генсекретаря Совета Европы Дэниел Хольтген. "Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или как минимум ввести мораторий. Смерть — это не правосудие", - цитирует Хольтгена Еврорадио.

 
 
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По данным СМИ приговор Александру Осиповичу приведен в исполнение 17 декабря.
 
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