В Беларуси исполнен очередной смертный приговор. Казнен убийца двух девушек в Бобруйске

Источник материала: Ежедневник



фото: spring96.org​

По данным СМИ приговор Александру Осиповичу приведен в исполнение 17 декабря.

Мужчину судили и признали виновным в жестоком убийстве. Трагедия произошла в Бобруйске – Осипович 16 раз ударил одну девушку ножом, а другую забил молотком.

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд и подтвердила коллегия Верховного суда.

Сохранение смертной казни в Беларуси давно критикуется Евросоюзом. О своем сожалении в связи с исполнением очередного приговора заявил в Твиттере официальный представитель генсекретаря Совета Европы Дэниел Хольтген. "Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или как минимум ввести мораторий. Смерть — это не правосудие", - цитирует Хольтгена Еврорадио .