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ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года
20.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года в Брюсселе (Бельгия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий по итогам заседания координационной группы Беларусь — ЕС, информирует БЕЛТА.
Восьмое заседание координационной группы Беларусь — ЕС состоялось 17-18 декабря в Брюсселе. Делегация ЕС подтвердила открытость к дальнейшему развитию отношений с Беларусью. Одним из ключевых вопросов на повестке дня были соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь и ЕС обсудили заключительные шаги, необходимые для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.
В ЕС напомнили, что стоимость
Координационная группа Беларусь — ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.
Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об
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ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года
ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года в Брюсселе (Бельгия). Об этом говорится в сообщении...
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