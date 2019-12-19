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Ганцевчанин – мастер спорта по вольной борьбе

20.12.2019 09:30 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На прошлой неделе в Стайках проходил Кубок Беларуси среди мужчин по вольной борьбе.

Ганцевчанин – мастер спорта по вольной борьбе

В престижных соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены нашей страны. Среди них был и воспитанник ДЮСШ Ганцевичского райисполкома Дмитрий Денисеня (первый тренер Александр Балацун). В весовой категории до 74 килограмм наш земляк, несмотря на серьезную конкуренцию, сумел выйти в финал. К сожалению, в решающем поединке Дмитрий Денисеня с минимальным счетом (8:9) уступил своему сопернику. Тем не менее этот результат позволил ганцевчанину выполнить норматив мастера спорта Республики Беларусь.

Владимир СОКОЛОВ.

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На прошлой неделе в Стайках проходил Кубок Беларуси среди мужчин по вольной борьбе. В престижных соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены
 
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