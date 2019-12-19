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Сегодня зажгут огни на главной горецкой елке
20.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в 16:00 на Центральной площади состоится церемония зажжения огней на главной городской елке.
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Сегодня в 16:00 на Центральной площади состоится церемония зажжения огней на главной городской елке. Посмотрите, какую новогоднюю и рождественскую праздничную...
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