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Икона российского шансона выступит в Минске в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Концерт
Михаил Шуфутинский представляет собой живую икону российского шансона. Обладатель всех статуэток «Шансон года» с 2002 года. Десятки альбомов и сборников песен сколотили артисту огромную банду фанатов самых разных возрастов. Пожалуй, самый главный хит Михаила «3-е сентября» сможет узнать даже школьник. Обладатель чудовищной энергетикой и харизмой, Михаил Шуфутинский придает слушателям силы и делится своей жизненной энергией.
«Третье сентября» — песня о расставании. Она сразу очаровала Михаила Захаровича, поразила его своим магнетизмом и подарила невероятное количество встреч.
Во время концерта со сцены прозвучат все любимейшие хиты: «3-е сентября», «Еврейский портной», «Душа болит», «Марджанджа», «Сингарелла», «Соло», «Пальма-де-Майорка», «Брато» и многие другие песни, которые звучат в эфирах радиостанций и которые поют в ресторанах и караоке. Все хиты, от шансона до эстрадных романсов, отличает особая проникновенная душевность и близость каждому слушателю, что и является секретом такого масштабного и многолетнего успеха Михаила Шуфутинского.
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